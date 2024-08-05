Кадыров заявил, что Россия победит в СВО в 2024 году

Глава Чечни отметил уверенное положение российских войск под Волчанском

ГРОЗНЫЙ, 4 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что Россия уже в 2024 году одержит победу в специальной военной операции. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

"Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений. У них (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) пехоты нет. <...> Мы идем вперед, мы продвигаемся", - сказал Кадыров.

Он добавил, что ему поступают сообщения от командиров из зоны СВО несколько раз в день. По его словам, они информируют, что "заходят" на стратегически важный объект.

Кадыров отметил уверенное положение российских войск под Волчанском. "Со стороны Волчанска вообще нет проблем. [Украинские военнослужащие] сами сдаются в плен. Ребята говорят, что там воевать стыдно", - добавил он.