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РИА Новости

Рябков: РФ не исключает развертывания ядерных ракет в ответ на действия США

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Рябков допустил развертывание РФ ракет в ядерном оснащении из-за действий США

МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. Россия может развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на размещение американских дальнобойных ракет на территории ФРГ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я подтверждаю: если верховный главнокомандующий, если наши военные скажут, что там нужны спецбоеприпасы на таких-то носителях, значит, так оно и будет. Но они должны принять это решение, исходя из совокупности факторов. Я допускаю, что может настать момент, когда это понадобится", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

Замглавы ведомства добавил, что Москва также рассматривает сценарии, при которых "возможен эскалационный шаг". При этом российская сторона в дальнейшем не пойдет на уступки американцам, если они будут пытаться навязать что-то выгодное только Вашингтону, продолжил Рябков.

"Время односторонних уступок Москвы осталось бесповоротно в прошлом, никогда в дальнейшем, даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, с ЕС, о чем сейчас помыслить сложно, но даже в этих ситуациях никакие односторонние уступки с нашей стороны предоставлены Западу не будут, – сказал дипломат. –Никаких подачек, подарков, уступок, каких-то жестов для того, чтобы задобрить Вашингтон. Если они опять попробуют нам что-то навязать односторонне выгодное только им, значит, не будет никаких договоренностей. Договариваться можно только когда "баш на баш", американцы хорошо понимают такой разговор".

Ранее радио Sputnik также сообщало, что президент РФ Владимир Путин предупредил об ответе Москвы на размещение американского дальнобойного вооружения в Германии.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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