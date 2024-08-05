По данным газеты The Independent, российские войска уже наносят удары по украинским аэродромам, чтобы ограничить применение западных истребителей

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Уничтожение поставленных Западом истребителей F-16 на Украине будет способствовать укреплению имиджа России. Такое мнение выразил сотрудник вашингтонского Центра европейского политического анализа Федерико Борсари в интервью британской газете The Independent.

По его словам, ВС РФ, вероятно, будут пытаться уничтожить F-16 в тот момент, когда самолеты будут находиться еще на земле, с помощью дальнобойных ракет. Борсари отметил, что российские войска уже наносят удары по украинским аэродромам, чтобы ограничить применение западных истребителей. Он также указал, что одной из главных угроз для F-16 станет российский истребитель Су-35, который оснащен радаром дальнего действия.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что первая партия F-16 от союзников по НАТО уже доставлена на Украину. По его данным, количество истребителей "невелико".

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.