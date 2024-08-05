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Мирный порядок. В Германии призвали заключить оборонительный союз с Россией (Die Welt, Германия)

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Самодельный русско-германский флаг во время празднования дня победы в Берлине
Самодельный русско-германский флаг во время празднования дня победы в Берлине.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Премьер Тюрингии Бодо Рамелов: европейский мирный порядок должен включать Россию

Первого сентября в Тюрингии состоятся выборы в земельный парламент, пишет Die Welt. Премьер Рамелов решил заработать очки на теме украинского конфликта и призвал задуматься о безопасности Европы. Россия, по его словам, должна стать частью европейского оборонительного союза.

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) призывает к установлению европейского мирного порядка с участием России в среднесрочной перспективе. "Все страны-участницы должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонительное сообщество, которое будет заниматься урегулированием конфликтов на европейском континенте", — заявил политик левого фланга в интервью газете Funke Mediengruppe.

Рамелов признал, что в настоящее время такой шаг немыслим. "Конечно, это невозможно при диктатуре, при деспотичном аппарате, и (президент Владимир) Путин также не является представителем свободы и мира. Но мы должны следить за ситуацией в стране и поддерживать тех, кто хочет перемен в России". Конфликт на Украине и массовые репрессии в его собственной стране могут высвободить силы в российском обществе. "Мы должны верить в это".

Рамелов заверил, что он не против НАТО, а за реорганизацию европейской обороны. "Германии нужна армия для национальной обороны, которая заслуживает своего названия. Поэтому я решительно выступаю за то, чтобы хорошо оснастить бундесвер. Но в конце концов мы должны думать о Европе в целом, а это включает и Россию".

Предупреждение о "тлеющих конфликтах, которые Путин может раздуть в любой момент"

Премьер-министр подчеркнул риски нынешней ситуации. Молдавия и Грузия должны быть приняты в ЕС, хотя в обоих государствах существуют неурегулированные территориальные конфликты. "В молдавском регионе Приднестровья хранится всё оружие, которым располагала советская армия в ГДР. Это тлеющие конфликты, которые Путин может раздуть в любой момент", — предупредил Рамелов.

Он также упомянул о контингенте НАТО во главе с Германией, который должен быть размещен в Литве на постоянной основе. "В российской Думе лежит предложение о лишении Литвы суверенитета. Если с этим разобраться, то всё может произойти очень быстро, и мы окажемся в центре войны".

Новый парламент земли Тюрингия будет избран 1 сентября. В последних опросах АдГ опережает ХДС, а также партии, входящие в красно-красно-зеленое правительство меньшинства (предвыборный союз социал-демократов, социалистов, демократических социалистов и коммунистов при поддержке зелёных. — Прим. ИноСМИ). Как и "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW), АдГ выступает против поставок оружия на Украину и призывает к переговорам с Россией.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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