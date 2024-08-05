Business Insider: Для операции по «захвату» Крыма у Киева нет необходимых сил и средств

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Украина не имеет необходимых для «захвата» Крыма сил и средств, заявления главкома ВСУ Сырского о якобы разработанных планах по наступлению на полуостров не имеют под собой никакой основы. Об этом пишет Business Insider.

Сделанное недавно заявление Сырского о планах по наступлению на Крым останется заявлением без каких-либо последствий, на сегодняшний день у Киева нет ни сил, ни средств для проведения такой масштабной операции. Возможно, что в Генштабе ВСУ план по захвату Крыма уже разработали, но где взять необходимые для его реализации людские ресурсы и вооружения, до сих пор не знают. Запад в этом деле не помощник, пик поставок оружия уже прошел.

Украине, вероятно, потребуются хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся. (...) Эта операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года.

- пишет издание.

Даже если Киев найдет необходимые для наступления людские ресурсы, загнав в окопы большую часть мужского населения страны, то с вооружениями такой фокус не получится. С другой стороны, киевскому режиму ничего не стоит бросить войска в «мясные штурмы», завалив линию обороны ВС России телами. И судя по публикациям некоторых украинских ресурсов, Зеленский готов к такому развитию ситуации, новое наступление уже готовится. Предварительно, Киев намерен ударить на Запорожском направлении, захватив атомную станцию, после чего Зеленский хочет «диктовать условия» на переговорах с Россией.