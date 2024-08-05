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ТАСС

Китай намерен усилить координацию с ЮАР для урегулирования кризиса на Украине

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Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй
Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Как уточняется на сайте МИД КНР, спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе визита в ЮАР предложил консолидировать многосторонние усилия для достижения "наивысшего общего фактора" по так называемому консенсусу из шести пунктов КНР и Бразилии

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Китайские власти намерены более тесно координировать позиции и укреплять связи с Южно-Африканской Республикой ради взаимопонимания между членами мирового сообщества в деле урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил МИД КНР.

Как уточняется на сайте внешнеполитического ведомства, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе визита в ЮАР предложил консолидировать многосторонние усилия для достижения "наивысшего общего фактора" (имеется в виду максимально приемлемое решение - прим. ТАСС) по так называемому консенсусу из шести пунктов КНР и Бразилии. "Международное сообщество в целом согласно, что необходимо содействовать деэскалации украинского кризиса", - подчеркнул Ли Хуэй. Он напомнил, что китайско-бразильскую инициативу поддержали уже более 110 государств.

По сведениям МИД Китая, Претория высоко оценила челночную дипломатию Пекина и указала на необходимость того, чтобы страны глобального Юга укрепляли взаимодействие для формирования справедливой и беспристрастной позиции, которая позволит добиться деэскалации конфликта на Украине и создать условия для мира. Как отмечается, ЮАР выступила в поддержку консенсуса, озвученного КНР и Бразилией, и выразила готовность содействовать его утверждению в многосторонних форматах.

Ли Хуэй с 28 июля совершает четвертое турне, посвященное урегулированию украинского кризиса. Ранее он посетил Бразилию, а после визита в ЮАР отправился в Индонезию.

В мае по итогам консультаций главы МИД КНР Ван И со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом было опубликовано совместное заявление. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. Китай и Бразилия также предложили "в подходящее время" провести международную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов". 

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Индонезия
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