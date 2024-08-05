Поверх «мангала» на бронетехнике установили высокопрочную антенну

«Ростех»: создана высокопрочная антенна для установки поверх защитного «мангала»

Создана высокопрочная антенна для установки поверх защитного «мангала» — противодронового укрытия — на бронетехнике. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Устройство совместимо с радиостанциями, работающими на частоте от 30 до 520 мегагерц. Антенна может устанавливаться на подвижную и стационарную технику, а также поверх противодроновых укрытий и маскировочных сетей. Имеется возможность регулировки длины антенны. «Использование современных композитных материалов усилило конструкцию изделия», — добавили в «Ростехе».

В июне Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что российскую бронированную машину разминирования БМР-3МА «Вепрь», которую оснастили «мангалом» для защиты от дронов, заметили в зоне проведения СВО.