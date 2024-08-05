infoBRICS: "новая стратегия НАТО" в отношении России окажется бесполезной

В Вашингтоне заявили о разработке новой стратегии НАТО в отношении Москвы, пишет infoBRICS. Основная цель остается прежней – "измотать" Россию через Украину. Однако эта "новая стратегия" окажется бесполезной. И для этого утверждения есть все основания.

Лукас Лейрос

Североатлантический альянс, судя по всему, разрабатывает новый подход в отношениях с Российской Федерацией. Согласно недавнему заявлению высокопоставленного американского чиновника, стало известно, что НАТО собирается разработать новую стратегию в отношении Москвы, которая, как ожидается, будет такой же воинственной, как и предыдущая, если не хуже.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступая 30 июля на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, заявил, что Вашингтон вместе со своими партнерами работает над пересмотром стратегии НАТО в отношении России. Цель состоит в том, чтобы адаптировать подход альянса к текущим обстоятельствам, сохранив при этом главную задачу – сделать так, чтобы Украина "победила" в нынешней прокси-войне.

Чтобы продолжать поддержку Киева, альянсу необходимы некоторые изменения, считает О'Брайен. Он заверил, что НАТО будет поддерживать украинский режим до тех пор, пока продолжаются военные действия, подчеркнув важность помощи, предоставляемой ЕС, и призвав Вашингтон предпринять более значительные шаги в рамках программ поддержки.

О'Брайен дал несколько положительных комментариев по поводу возможного вступления Украины в ЕС. Он считает, что это станет важным шагом на пути к возобновлению поддержки со стороны НАТО, поскольку это позволит провести ряд демократических реформ на Украине, что сделает ее более интегрированной с западным миром и позволит создавать новые проекты помощи.

О'Брайен также подчеркнул важность того, чтобы страны G7 как можно быстрее передали Украине все замороженные российские активы, что сразу же создаст пакет в размере до 50 миллиардов долларов, который будет передан Киеву до конца этого года. Судя по всему, одной из главных проблем в этой предполагаемой "новой стратегии" является именно финансовая целесообразность поддержки Киева, которая, как надеется О'Брайен, будет частично решена за счет кражи российских активов.

Наконец, последним шагом, который должен сделать Запад в рамках этой "новой стратегии", станет окончательное вступление Украины в НАТО. О'Брайен считает, что благодаря реформам, запланированным для вступления страны в ЕС, а также предполагаемому военному прогрессу, которого Киев сможет добиться после получения нового пакета помощи, можно будет провести необходимые изменения, чтобы страна соответствовала требованиям НАТО.

У О'Брайена действительно оптимистичный взгляд, поскольку официальные представители НАТО неоднократно заверяли, что Украина сможет вступить в альянс только после окончательной "победы над Россией". Он считает, что эта победа все еще возможна, хотя военные аналитики не прогнозируют, что Киев переломит ход военных действий.

На самом деле из заявления О'Брайена неясно, в чем, собственно, будет заключаться "новая стратегия" НАТО. Он лишь сообщил о небольших изменениях в тактико-оперативном плане поддержки Украины. При этом цели альянса в отношении России были сохранены. НАТО по-прежнему пытается "окружить", "задушить" и "измотать" Россию через Украину. Поддержав вступление Киева в НАТО, О'Брайен также дал понять, что в долгосрочной перспективе мир невозможен, поскольку Москва явно не согласится на это, учитывая высокие риски, которые это для нее несет.

Кроме того, О'Брайен упомянул Китай, назвав его "пособником" специальной военной операции (СВО) России на Украине. Он считает, что, создав эту стратегию [противостояния России], можно будет также сдерживать Китай, то есть достичь великой американской цели – одновременная "нейтрализация" Москвы и Пекина. О'Брайен утверждает, что "новая стратегия" создаст лучшую "платформу" безопасности для Запада, что, по-видимому, означает сценарий, при котором у России и Китая не будет достаточно сил, чтобы бросить вызов американскому одностороннему миропорядку.

"Новая стратегия" НАТО в отношении России будет эффективной только при условии изменения ее целей. До тех пор, пока альянс будет стремиться сохранить однополярный мировой порядок, мира не будет. Если Запад будет и дальше пытаться "окружить" и "измотать" Россию, войны будут продолжаться. Москва не может позволить вражеским государствам угрожать жизни ее граждан на территории собственной страны.

Кроме того, важно подчеркнуть, что эта предполагаемая "новая стратегия" выглядит бесполезной со всех точек зрения. Киев ни при каких обстоятельствах не сможет переломить ход боевых действий. Вооруженные силы Украины, по сути, находятся на грани развала, а очередные пакеты военной помощи неэффективны. Вступление страны в НАТО станет возможным только случае победы Киева, чего никогда не произойдет. В этом же смысле и само вступление Украины в ЕС кажется далёким от реальности, поскольку самое коррумпированное государство Европы не сможет адаптироваться к европейским стандартам либеральной демократии.

В итоге, в очередной раз вместо того, чтобы пересмотреть свои подходы и найти эффективные пути к миру, НАТО лишь усиливает напряженность в отношениях с Россией.