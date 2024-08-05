Российские бойцы рассказали об изменениях снайперского дела в ходе СВО

Снайперы спецподразделения группировки войск «Центр» рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Астраханю о том, как изменилось снайперское дело в ходе специальной военной операции (СВО).

На вооружение к бойцам поступила первая в армии России винтовка, приспособленная под дальнобойные патроны калибра 375 CheyTac. По словам старшего разведчика-снайпера с позывным Каир, таким патроном удобно работать на дистанции от 2 км, в чем и заключается преимущество этой винтовки. Он отметил, что снайперы лучше беспилотников в ведении боя, так как БПЛА можно услышать или увидеть на детекторе, а снайпер может выйти на позицию и поразить цель абсолютно бесшумно.

В свою очередь, старший разведчик-снайпер с позывным Север указал, что наблюдение с земли часто эффективнее, чем с высоты полета беспилотника. По его словам, там, где может не заметить дрон, заметит снайпер.

«У нас в подразделении ходят по парам: один с винтовкой, а с ней в ближнем бою ты ничего не сделаешь. Для этого берем автомат дополнительный, также от «птичек» (беспилотников. — Ред.) отстреливаться. На данный момент снайперы нужны, чтобы противника напугать, потом что обычно смены у них ночью. Когда ты работаешь по противнику на дистанции в 1 км, он боится и начинает искать другие пути, неудобные», — рассказал он.

Север также поделился воспоминаниями о задаче, которую выполняло его спецподразделение. В процессе наступления бойцам не давал пройти украинский пулеметчик. Для того чтобы его нейтрализовать, привлекли снайперов: после обнаружения позиции боевика его поразили и дали путь российским бойцам.

Ранее, 26 июля, Минобороны показало боевую работу снайперских пар Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» новороссийских десантников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».