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Военное обозрение

Летающий по волокну: Немецкие инженеры испытывают на Украине новый беспилотник, который невозможно обнаружить и подавить

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Источник изображения: topwar.ru

Специалисты немецкой компании HIGHCAT в настоящее время тестируют на Украине новый беспилотный летательный аппарат НСХ. Этот дрон, как утверждают разработчики, невозможно обнаружить и подавить, поскольку он не передает радиосигнал. С оператором он связан специальной катушкой из стекловолокна, которая позволяет летать на дальность до 15 километров.

По словам немецких специалистов, технология Fly-By-Fibre, по которой сконструирован беспилотник, подходит для полетов в районах с высокой загруженностью. Дрон имеет модульную конструкцию, которая позволяет устанавливать на него дополнительное оборудование.

Подчеркивается, что беспилотник НСХ может выполнять сразу несколько миссий, включая разведку и перевозку грузов. Кроме того, с его помощью можно создавать специальные сети связи между оперативными группами военнослужащих, которые находятся на удалении друг от друга. При этом, по словам разработчиков, связь будет работать без помех.

Однако при всех очевидных плюсах беспилотник НСХ имеет и серьезные минусы. В частности, он не рассчитан на длительное время работы. Его максимальное время действия с одной батареей составляет всего 28 минут, а с двумя аккумуляторами – 49 минут.

Как отмечают военные эксперты, с учетом того, что в зоне проведения специальной военной операции активно работает российская система РЭБ, новый беспилотник пришелся бы украинским военным весьма кстати. Его в том числе можно использовать и в качестве дрона-камикадзе, устанавливая на нем кумулятивные или осколочные боеприпасы. Правда, пока о массовом применении подобных беспилотников речи не идет.

Стоит отметить, что, по оценкам экспертов, Украина сейчас заметно превосходит РФ, как по количеству выпускаемых беспилотных летательных аппаратов, так и по их разнообразию.

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