Британия анонсировала усиление военного контингента на Ближнем Востоке

Британия разместит дополнительные силы на Ближнем Востоке
МОСКВА, 3 августа/ Радио Sputnik. Великобритания намерена разместить дополнительные войсковые подразделения на Ближнем Востоке на фоне эскалации ситуации в регионе, сообщается на сайте правительства страны.
Как отмечает RT, в регион уже прибыли десантный корабль Cardigan Bay и эсминец Duncan. Подразделения британских ВВС также приводят в состояние готовности транспортные вертолеты.
Ранее в субботу власти посольство Великобритании призвало подданных Соединенного Королевства покинуть Ливан на фоне обострения конфликта между шиитским движением "Хезболла" и Израилем. Аналогичное заявление сделали в американской дипмиссии.
В пятницу радио Sputnik сообщило, что движение "Хезболла" атаковало израильские самолеты, нарушившие границу Ливана.