Британия анонсировала усиление военного контингента на Ближнем Востоке

Британия разместит дополнительные силы на Ближнем Востоке

МОСКВА, 3 августа/ Радио Sputnik. Великобритания намерена разместить дополнительные войсковые подразделения на Ближнем Востоке на фоне эскалации ситуации в регионе, сообщается на сайте правительства страны.

Как отмечает RT, в регион уже прибыли десантный корабль Cardigan Bay и эсминец Duncan. Подразделения британских ВВС также приводят в состояние готовности транспортные вертолеты.

Ранее в субботу власти посольство Великобритании призвало подданных Соединенного Королевства покинуть Ливан на фоне обострения конфликта между шиитским движением "Хезболла" и Израилем. Аналогичное заявление сделали в американской дипмиссии.

В пятницу радио Sputnik сообщило, что движение "Хезболла" атаковало израильские самолеты, нарушившие границу Ливана.