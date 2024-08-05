Чешская пресса: Ряд стран Балкан отказываются продать Чехии боеприпасы, которые Прага хочет поставить Украине

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Чешская пресса сообщает о том, что отдельные страны, к которым правительство страны обращалось за боеприпасами для Украины, отказываются от такой сделки.

Речь идёт о некоторых странах Балканского полуострова.

Чешские репортёры заявляют, что как бы ни просило правительство Чехии коллег из некоторых Балканских стран продать артиллерийские снаряды для выполнения задачи поставок Киеву 800 000 - 1 миллиона боеприпасов в год, власти тех, к кому следует обращение, остаются непреклонны.

Пока официальная Прага не называет конкретные страны. Но, по некоторым данным, речь идёт о Словении, Черногории и Боснии. Сербия, вроде бы, в этом же списке.

Отмечается, что правительства этих стран считают такую сделку непрозрачной и даже в некотором роде странной. Например, есть ряд свидетельств того, что они выступают именно против того, чтобы Чехия покупала боеприпасы для последующей их поставки Украине. А отдельные страны считают, что у них не будет возможности восполнить собственные арсеналы.