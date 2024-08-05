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Военное обозрение

ВМС США заключили контракт с компанией Leonardo на поставку оборудования для подводных лодок

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы (ВМС) США заключили крупный контракт с компанией Leonardo DRS на поставку оборудования для подводных лодок. Речь идет о производстве систем боевого управления гидроакустики для флота Соединенных Штатов и союзных стран.

Об этом сообщает американское издание The Defense Post.

Масштаб и важность контракта подчеркивает его предельная стоимость – она превышает 417 миллионов долларов. В соглашении TI-26, которое предусматривает поставку оборудования для внедрения технологий, не прописывается его необходимое количество. Контракт включает в себя проектирование, производство, закупку и поддержку различного оборудования, включая дисплеи, процессоры, сетевые системы и рабочие станции. Помимо этого, в него входят инженерно-технические услуги для обеспечения всесторонней поддержки Объединенной тактической системы подводной войны ВМС США.

Старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения военно-морской электроники Leonardo DRS Кери Оссенфорт выразила гордость тем, что компанию выбрали разработчиком TI-26 для ВМС США и союзников.

TI-26 – это семейство дисплеев, процессоров и сетевых систем, которые непрерывно совершенствуются для соответствия постоянно меняющимся миссиям подводного флота. Оно специально разработано и одобрено министерством обороны США для установки на субмаринах ВМС Соединенных Штатов.

Компания Leonardo уже давно поддерживает партнерские отношения с американскими Военно-морскими силами, сотрудничая с ними в различных проектах.

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США
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Leonardo
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