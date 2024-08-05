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Военное обозрение

Молдавия объявила о проведении учений с участием американских военных

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Источник изображения: topwar.ru

Кишинев в ближайшие дни намерен провести крупномасштабные военные учения, в которых, кроме молдавских, будут задействованы румынские и американские военнослужащие. Об этом сообщает Министерство обороны Молдавии. Как подчеркивают в ведомстве, целью маневров является повышение боеспособности ВС страны.

На военных полигонах Молдавии с 5 по 23 августа будут проводиться военные учения «Огненный щит-2024», в которых примут участие румынские и американские военные. Учения направлены на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участвующего личного состава

– говорится в сообщении Минобороны Молдавии.

Там добавляют, что в учениях будут задействованы военно-технические подразделения и артиллерийские системы национальной армии.

При этом в Кишиневе просят не считать готовящиеся военные учения внезапными, называя их плановыми маневрами, которые проводятся с 2015 года.

Мероприятие будут проходить в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2024 год и организуются ежегодно, начиная с 2015 года

– напоминают в военном ведомстве.

В военном командовании Молдавии обращаются к гражданам страны с просьбой не удивляться перемещению по дорогам общего пользования военной техники.

Добавим, что Молдавия в последние годы придерживается курса на сближение с Североатлантическим альянсом, рассчитывая в будущем стать членом западного военного блока.

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США
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Военные учения
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