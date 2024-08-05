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Военное обозрение

Командование ЦАХАЛ опасается применения Ираном гиперзвуковой ракеты Fattah ввиду неготовности комплекса перехвата Sky Sonic

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Источник изображения: topwar.ru

Ближневосточные источники сообщают о том, что в командовании ЦАХАЛ опасаются применения Ираном гиперзвукового ракетного оружия. Ранее сообщалось, что в Иране разработана гиперзвуковая ракета «Фаттах» (FATTAH), которая способна двигаться на скорости аж 13 Махов. Дальность - до 1500 км.

В Израиле пытаются в сжатые сроки создать эффективное «противоядие» против этого средства огневого поражения, которое, по последним сведениям, получил на вооружение Корпус стражей исламской революции. Речь идёт главным образом о разработке системы Sky Sonic от компании Rafael. Однако эта система пока далека от принятия на вооружение ЦАХАЛ, в связи с чем опасения командования и связаны.

И потому на данный момент Израиль вновь обращается к своим основным союзникам, равно как и к относительно лояльному соседу – Иордании, с просьбой оказать помощь при перехвате тех ракет, которые будут выпущены с территории Ирана в рамках ответа на взрыв в Тегеране. Напомним, что тот взрыв лишил жизни председателя политического совете ХАМАС Исмаила Ханию, что официальный Тегеран пообещал не оставить без ответа.

В прошлый раз, когда только совсем далёкий от информации с Ближнего Востока человек не знал о примерном времени иранской атаки на Израиль, сбивать иранские ракеты и дроны помогли США, Британия и упомянутая Иордания. Но если Иран действительно применит гиперзвуковое ракетное оружие по критически важным объектам в Израиле, вопрос об эффективности средств перехвата остаётся открытым. Только применит ли?

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