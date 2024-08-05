СМИ: заявления Киева о переговорах не означают желания прекратить войну

По информации издания "Страна", слова президента Украины Владимира Зеленского могут быть лишь "маневром" и преследовать другие цели

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Все заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности начать мирные переговоры не означают реального намерения остановить войну, а могут являться "большим маневром" и преследовать другие цели. Такого мнения придерживаются политические круги Украины, пишет издание "Страна".

В материале "Большие маневры. Что означают заявления Зеленского о готовности к переговорам и о скором завершении войны" издание отмечает, что, несмотря на действительно имеющиеся предпосылки к завершению войны, в украинских политических кругах существует точка зрения, что все нынешние движения никакого отношения к намерениям закончить войну не имеют. "В политических кругах бытует версия, что все нынешние заявления Украины и Запада о готовности к переговорам не отражают их намерения действительно остановить войну в ближайшее время (что возможно только по линии фронта), а имеют другие причины", - говорится в материале, размещенном в Telegram-канале издания.

Наиболее распространенное объяснение - это дипломатическая игра с целью ослабить международные позиции РФ, отношения Москвы с глобальным Югом и, в особенности, с Китаем, отмечает автор публикации. "То есть заявить о готовности к переговорам с Москвой, организовать новый саммит, подключить к этому процессу Китай, а потом, если РФ на саммит не приедет (а именно на это, возможно, и расчет, который, впрочем, может и не оправдаться), то заявить: "Мы за переговоры, мир и скорейшее окончание войны, а вот [президент Владимир] Путин против - к нему теперь все вопросы", - говорится в статье. То есть вероятная конечная цель - осложнить отношения России с Китаем, подчеркивает автор.

"Страна" указывает также на несколько других мотивов, побудивших власти Украины заговорить о возможности переговоров. В частности, это может быть реакцией на изменения настроений в украинском обществе, где, согласно соцопросам, действительно растет число сторонников переговоров с РФ. Изменение риторики может также быть связано с ситуацией в США, где кандидат в президенты Дональд Трамп использует тему угрозы перерастания войны на Украине в третью мировую как один из тезисов в предвыборной кампании. Наконец, мотивом Киева и Запада может быть попытка удержать Москву от эскалации боевых действий, в виде, например, новых массированных ударов по украинской энергетике.

Все это, по мнению автора публикации, не означает, что вероятность реальных договоренностей равна нулю, но пока, при инерционном сценарии, "многое указывает на то, что реальная стратегия властей Украины и ведущих стран Запада - это не компромиссы с Москвой для прекращения боевых действий, а наоборот - продолжение войны на истощение с РФ".