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Военное обозрение

Глава Пентагона распорядился заменить авианосную ударную группу на Ближнем Востоке

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Источник изображения: topwar.ru

Как стало ранее известно, главный союзник и покровитель Израиля Соединенные Штаты усиливают своё военное присутствие в Средиземном море и на Ближнем Востоке из-за возможных ответных действий Ирана на убийство лидера ХАМАС.

В рамках этого Вашингтон решил заменить на Ближнем Востоке свою авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt группой USS Abraham Lincoln. Об этом заявил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

Он добавил, что для защиты от ударов баллистических ракет в регион направляются дополнительные крейсеры и эсминцы, способные их перехватить.

Кроме того, американцы планируют развернуть на Ближнем Востоке и вокруг него дополнительные системы ПРО и военные самолёты.

При этом наращивание военной мощи в регионе в Вашингтоне, как всегда, объясняют мирными целями, якобы для снижения эскалации, которую может вызвать Иран. Т.е. Израиль, атакующий другие страны, эскалацию не вызывает, и наращивание американских сил эскалацию не вызывает, а вот ответ Ирана – это «явная эскалация».

Напомним, что 30 июля Израиль атаковал столицу Ливана, а в ночь на 31 июля в Тегеране был убит лидер ХАМАС Хания. Теперь в Тель-Авиве и Вашингтоне ждут ответа со стороны Ирана и его региональных союзников в лице «Хизбаллы» в Ливане, хуситов в Йемене, и группировок в Сирии и Ираке.

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