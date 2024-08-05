Показаны кадры взлёта АН-124 «Руслан» якобы с базы ВВС США в Аризоне с F-16 на борту для Украины

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История с поставкой на Украину обещанных рядом западных союзников более года назад американских многофункциональных легких истребителей четвертого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon становится все более запутанной. Ранее об отправке на Украину некоторого количества самолетов, естественно, с согласия США, объявили власти Дании и Норвегии.

Ряд СМИ и другие источники утверждают, что Воздушные силы ВСУ уже получили небольшую эскадрилью (вернее, даже половину по стандартам комплектования ВВС НАТО) истребителей в количестве шести единиц. В сети даже появились кадры F-16, якобы совершающего полет в небе над Украиной. Опубликован также кадр, на котором американский истребитель виден над городской ратушей Львова, но подлинность этого снимка как минимум не подтверждена. Эксперты полагают, что это фотошоп.

Британская The Times утверждает, что ВС ВСУ в июле получили как минимум шесть F-16 от Нидерландов. В среду, 31 июля, агентство Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщило, что «поставка завершена». Агентство Bloomberg отмечает, что пока неясно, готовы ли украинские экипажи к выполнению боевых заданий. По данным Telegraph, украинские F-16 уже успели применить в качестве средства противовоздушной обороны.

При этом в Киеве по поводу получения самолетов предпочитают отмалчиваться, либо делают очень расплывчатые заявления. Пока что официально появление американских истребителей на вооружении ВС ВСУ подтвердил только глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, написав по этому поводу в соцсети Маска:

Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной.

На данный момент известно, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия на четверых пообещали отправить Украине 79 истребителей F-16. Но до конца года это точно не произойдет по нескольким причинам. В первую очередь, у Киева нет достаточного количества подготовленных пилотов и техперсонала, а процесс их обучения хоть и идет, но с большим трудом, в том числе по причине незнания украинскими курсантами английского языка. Кроме того, не все хорошо с местами базирования и обслуживания самолетов. В последнее время ВС РФ почти непрерывно наносят удары по украинским аэродромам высокоточными средствами поражения.

Стоит отметить, что хотя Джо Байден еще в мае прошлого года разрешил другим странам отправить Украине F-16, сами Соединенные Штаты вроде как отказываются участвовать в поставке истребителей. В этой связи вызывают множество вопросов сообщения некоторых российских телеграм-каналов, которые утверждают, что истребители F-16 якобы уже летят из американского штата Аризона на Украину на борту транспортного самолета АН-124-100 «Руслан» украинской авиакомпании «Авиалинии Антонова». По другим данным, переброска самолетов из США производится в одну из европейских стран НАТО.

В подтверждение в сети распространяются снимки погрузки истребителей в украинский транспортник на авиабазе ВВС США в Аризоне, где базируется 162-е авиакрыло американских Военно-воздушных сил, которое является единственным подразделением, где обучают иностранных летчиков пилотированию F-16. По данным из неофициальных источников, процесс подготовки к поставке истребителей был тщательно продуман и организован. Украинские пилоты прошли необходимое обучение для управления F-16, что позволило сократить время на адаптацию истребителей к местным условиям. Технический персонал также был подготовлен для обслуживания и эксплуатации самолетов.

Сомнения в правдоподобности этой информации вызывает само появление в сети кадров погрузки истребителей на борт украинского транспортного самолета. Причем даже снято видео взлета АН-124-100 якобы с авиабазы ВВС США в Аризоне. Зачем и кому нужно афишировать эту информацию, в то время как официально Штаты не примкнули к так называемой «истребительной коалиции», не совсем понятно. Разве что и сюда добрались «русские шпионы».