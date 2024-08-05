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ТАСС

Эксперт: F-16 на Украине ставят под угрозу безопасность в Восточной Европе

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: AP Photo/ Lewis Joly

В контексте предстоящих выборов президента США остается открытым вопрос о том, будет ли Вашингтон наращивать военную помощь Киеву или сократит ее, отметил эксперт из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй

ШАНХАЙ, 3 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Эксперт из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй полагает, что появление истребителей F-16 на Украине говорит о начале нового этапа прямой жесткой конфронтации между Россией и НАТО, а возможное расширение конфликта поставит под угрозу безопасность в Восточной Европе.

"С появлением F-16 интенсивность российско-украинского конфликта может возрасти. Обе стороны стремятся получить преимущество на следующем этапе военного противостояния. Это имеет не только прямое военное значение, но также является новым этапом прямой и жесткой конфронтации между Россией и НАТО", - заявил эксперт корреспонденту ТАСС.

Кроме того, по его мнению, в контексте предстоящих выборов президента США остается открытым вопрос о том, будет ли Вашингтон наращивать военную помощь Украине или сократит ее, переложив все на плечи своих союзников в Европе. "Возможно, это решение будет принято в зависимости от той ситуации, которая сложится после начала участия в боях F-16", - сказал он, добавив, что эти самолеты могут изменить баланс сил в конфликте.

Как указал эксперт, также есть риск подрыва безопасности в Восточной Европе. "Поскольку F-16 прибыли на Украину с восточноевропейской базы НАТО, эскалация российско-украинского конфликта может оказать влияние на безопасность и стабильность всей Восточной Европы, и существует вероятность расширения масштабов военного конфликта", - считает Чжэн Жуньюй. По его мнению, в данной ситуации надежда на восстановление мира становится еще более призрачной.

31 июля агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что первая партия F-16 от союзников по НАТО уже доставлена на Украину. По его данным, количество истребителей "невелико". Источники Bloomberg также отметили, что пока неясно, смогут ли украинские летчики, которые в течение последних месяцев тренировались на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолетов, или этот процесс займет больше времени.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

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