Интервью профессора Джеффри Сакса для AntiDiplomatico: "В ближайшие десять лет нас ждет значительная дедолларизация" (L'AntiDiplomatico, Италия)

Джеффри Сакс: ради своего процветания Европа должна восстановить связи с Россией

Американский экономист Джеффри Сакс в интервью изданию L'AntiDiplomatico рассуждает о порочной политике США, стремящихся сохранить гегемонию. Приняв антироссийский курс, ЕС отказался от автономии. Однако европейским лидерам необходимо трудиться на благо мира.

Для нас большая честь беседовать с директором Центра устойчивого развития Колумбийского университета и президентом некоммерческой организации "Сеть решений в области устойчивого развития" ООН профессором Джеффри Саксом (Jeffrey Sachs), который в эти дни приехал в Рим для участия в ряде конференций.

На сайте газеты AntiDiplomatico мы регулярно переводим и выкладываем его статьи и высказывания, будучи абсолютно уверены, что профессор Сакс является тем самым компасом, который помогает нам ориентироваться в бурных водах, по которым мы плывем в эти дни. Как мы оказались на грани потенциальной мировой войны? Это первый из множества вопросов, которые мы зададим профессору во время нашего интервью для журнала Egemonia ("Гегемония").

"В Америке было пять президентов подряд (Клинтон, Буш, Обама, Трамп, Байден), каждый из которых подводил нас всё ближе к ядерной войне". Истоки этого зла лежат в порочной неоконсервативной политике, которая с 90-х годов стала законом в США, а посредством НАТО — и в Европе. Никто не может рассказать об этом более подробно, чем профессор Сакс.

"Европа отказалась от своей безопасности, автономии и экономического благополучия, послушно подчинившись Соединенным Штатам", — утверждает профессор. Конфликт на Украине после переворота на Майдане привел к тому, что страны европейского континента стали полноправными протекторатами Вашингтона, разорвав все экономические и торговые связи с Москвой — важнейшим источником возможной независимости и самоопределения. Террористический акт на газопроводах "Северный поток" — крупнейшая атака на логистическую инфраструктуру Европы со времен окончания Второй мировой войны, которая стала точкой невозврата.

Но аппетиты неоконсерваторов невозможно удовлетворить. Поэтому, чтобы сохранить одностороннюю власть в мире, который в силу энтропии становится многополярным, они ведут нас к окончательной эскалации. Мы наблюдаем это не только на Украине, но и на Ближнем Востоке, и в недавних нападках на суверенитет Венесуэлы. "Перемены придут не из Соединенных Штатов. Перемены должны прийти из Европы", — часто повторяет Сакс, отвечая на вопросы. Его словам мы доверяем, а точнее, буквально цепляемся за них в силу остроты момента и убежденности в том, что от каждого из нас требуются дополнительные усилия, чтобы не допустить полной и окончательной реализации варварского плана неоконсерваторов.

Интервью

AntiDiplomatico: Профессор, хотелось бы начать с кризиса на Ближнем Востоке. За прошедшие несколько дней, помимо уже привычного варварского уничтожения людей в Газе и на оккупированных территориях, Израиль нанес удар по Бейруту, а затем по Тегерану. Были убиты командир "Хезболлы" Фуад Шукр и политический лидер ХАМАС Исмаил Хания, прибывший в столицу Ирана на инаугурацию нового президента. Как вы полагаете, какую роль в этих операциях сыграл Вашингтон? И не приблизились ли мы еще на один шаг к опасной эскалации?

Сакс: Хотя мы не владеем внутренней информацией, мало кто сомневается, что ЦРУ и "Моссад" находятся в постоянном контакте и тесной координации. Сразу же после убийства Хании Израилем министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США "помогут защитить Израиль". Это говорит о тесном контакте двух служб. Нетаньяху хочет более масштабной войны, и США, похоже, не в состоянии остановить его. Байден, по сути, исчез из поля зрения и, возможно, не работает в полную силу; в Америке превалирует израильское лобби. Чтобы остановить экстремистское поведение Израиля или американскую поддержку израильского экстремизма, существует мало рычагов, если они вообще существуют. Конечно, рост масштабов войны на Ближнем Востоке — это сценарий, который может оказаться абсолютно разрушительным для Израиля, а то и для всего мира. Но эскалация вполне возможна. Сейчас очень опасные времена.

— На прошлой неделе в Пекине собрались представители палестинских фракций, которые подписали меморандум о политическом взаимопонимании. Являются ли эти два убийства также вызовом дипломатической роли Китая в этом деле?

— Китаю удается играть в долгую игру, основанную на налаживании глубоких дипломатических связей по всему миру, а не на прямом участии в военных конфликтах. Китайская дипломатия впечатляет и может внести важный вклад в укрепление мира и многосторонних отношений в ближайшие годы.

— Профессор, в своих последних статьях вы часто напоминаете нам о том, что мы никогда не были так близки к полуночи, согласно "часам судного дня" из проекта журнала "Бюллетень ученых-атомщиков". Насколько вас это беспокоит и что может измениться в этом отношении в связи с предстоящими выборами в США?

— В Америке было пять президентов подряд (Клинтон, Буш, Обама, Трамп, Байден), каждый из которых подводил нас всё ближе к ядерной войне. США разрушают систему контроля над ядерными вооружениями самыми разными способами: отказ от Договора о ПРО; размещение ракетных систем Aegis в Польше и Румынии; неумолимое расширение НАТО на восток с прицелом на Украину и Грузию; отказ от Договора о РСМД; отказ от СВПД; обязательство разместить новые ракеты средней дальности в Германии, некоторые из которых, по крайней мере потенциально, способны нести ядерный заряд; вооружение Тайваня, несмотря на возражения Китая; множество прокси-войн и операций по смене режима. Всё это привело нас к тому, что символические "часы судного дня", свидетельствующие о напряжённости ситуации в мире, c января 2023 года показывают "90 секунд до [ядерной] полуночи". Ноябрьские выборы этого не изменят. Необходим более радикальный пересмотр мировоззрения США, позволяющий перейти от иллюзорного стремления к американской гегемонии (однополярности) к мирному сосуществованию крупных держав.

— В своих последних работах, профессор, вы приводите убедительные доказательства того, что внешняя политика США является заложником воинственных целей неоконсерваторов, которые через НАТО захватили и Европу. Целью государственного переворота на Украине и нападения на Россию было привязать европейские страны к США отношениями протектората, разорвав при этом все связи с Москвой. Какие следующие шаги они планируют?

— Европа отказалась от своей безопасности, автономии и экономического благополучия, во-первых, содействуя США в расширении НАТО за счет Украины и Грузии (несмотря на решительные оговорки европейских лидеров на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году). Во-вторых, отказавшись от соглашений "Минск-2", несмотря на так называемый "нормандский формат", в рамках которого Франция и Германия должны были стать гарантами "Минска-2". В-третьих, потворствуя поддерживаемому США свержению президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года, несмотря на достигнутую с ним договоренность о проведении досрочных выборов на Украине в 2014 году. И в-четвертых, не поддержав прекращение украинского конфликта путем переговоров в апреле 2022 года, когда обсуждался проект соглашения между Россией и Украиной, против которого выступали США и Великобритания. Короче говоря, Европа отказалась от собственной внешней политики и даже позволила в угоду США разрушить "Северные потоки", не сказав ни слова против. Всё это привело к тому, что Европа оказалась ослабленной, уязвимой и парализованной, а Брюссель и главные европейские столицы просто выполняют волю Вашингтона. Перемены придут не из США. Перемены должны прийти из Европы. В интересах европейского континента положить конец конфликту на Украине путем переговоров, восстановить экономические связи с Россией, покончить с экстремистскими страхами и русофобией, а также установить независимые и здоровые отношения с Китаем. Всё это возможно, но, повторяю, это будет исходить не от Соединенных Штатов. Это должно начаться с самой Европы.

— Существуют ли, на ваш взгляд, события или обстоятельства, которые могли бы убедить США отказаться от своих односторонних империалистических целей и согласиться сотрудничать на новых многополярных условиях, формирование которых идет неотвратимо?

— Реальность такова, что тридцатилетнее стремление неоконсерваторов к однополярности обернулось для США катастрофой в военном, дипломатическом, экономическом, финансовом, социальном плане и с точки зрения национальной безопасности. Штаты нуждаются в переосмыслении не только отдельных политических событий, но и уроков последних 30 лет, а также сегодняшних реалий внутри США и во всем мире.

— В последнее время, профессор, вы часто бывали в Китае, хорошо знакомы с динамикой развития страны и являетесь консультантом крупнейшего проекта "Новый шелковый путь". Италия была единственной страной "Семерки", присоединившейся к проекту, но по приказу Вашингтона нынешнее правительство не стало продлевать меморандум. Премьер-министр Джорджа Мелони, которая только что завершила свой четырехдневный визит в Китай, попыталась наладить и оживить отношения. Что означал бы в экономическом плане для Италии (и в целом для Европы) разрыв экономических отношений с Пекином, как того хотели бы Соединенные Штаты?

— Европа и Китай — естественные экономические партнеры в торговле, технологиях и создании инфраструктуры в Евразии. Шелковый путь, в конце концов, является римско-китайским изобретением, которому две тысячи лет, что неоднократно подчеркивалось во время недавнего визита премьер-министра Мелони. Эти две тысячи лет истории — не просто риторика и ностальгия по Марко Поло, а реальность двух великих цивилизаций, живущих вместе на самой большой в мире сопредельной территории.

— Профессор, уже много лет ведутся разговоры о скором конце доллара как единственной доминирующей валюты в международных финансах. На саммите в Казани в октябре следующего года десять стран БРИКС могут составить оперативную дорожную карту по отказу от американской валюты в двусторонней торговле, а Китай активизирует свои эксперименты с цифровым юанем. Каковы ваши прогнозы относительно так называемой дедолларизации?

— На мой взгляд, значительная дедолларизация произойдет скоро, то есть в течение ближайших 10 лет. И на это есть три причины. Во-первых, технологические изменения приведут к появлению новых платежных систем (например, цифровых валют центральных банков), которые снизят роль банков, опирающихся на доллары (в основном на платежные системы SWIFT). Во-вторых, доля США в мировой экономике продолжит снижаться. В-третьих, постоянное злоупотребление экономическими санкциями со стороны США (и Европы) подтолкнет страны БРИКС и другие государства, не входящие в американский альянс, к использованию платежных механизмов, не основанных на долларах. Конфискация активов России со стороны США и ЕС (и аналогичная конфискация Америкой активов Венесуэлы, Афганистана, Ирака, Ирана, Ливии и Северной Кореи) резко и вполне объяснимо ускорит развитие недолларовых платежных механизмов. Европа поступит очень глупо, если примет участие в конфискации российских активов — действии, которое откровенно противоречит международному праву и функционированию мировой валютно-финансовой системы.

— Профессор, последний вопрос: если бы вы сейчас консультировали итальянское правительство, какой бы первый совет вы дали?

— Работайте на благо мира, работайте на благо торговли, живите в соответствии с традициями и репутацией одной из величайших культур и одного из самых красивых и творческих мест в мире. Все дороги ведут в Рим, кроме войны. Италия — это место, которым нужно наслаждаться в мире и спокойствии.

Автор: Алессандро Бьянки (Alessandro Bianchi).