Превращают и «Абрамсы» в «мангалы»: в украинской армии осознали ценность оснащения боевой техники антидроновыми козырьками

Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные начали массово оснащать свою бронетехнику антидроновыми козырьками. Защитные решетки теперь наваривают даже на боевые бронированные машины западного производства. А уже в ближайшее время самодельные защитные элементы должны появиться даже на американских танках Abrams и немецких Leopard. Причиной внезапного прозрения украинских военных, как сообщается, стала эффективность российских FPV-дронов.

Еще совсем недавно украинская пропаганда хваталась за живот при виде российского «танка-черепахи». В Киеве заявляли, что в России, мол, все настолько плохо с бронетехникой, что ее пытаются уберечь с помощью самодельных защитных элементов. Однако практика ведения боевых действий доказала не только жизнеспособность так называемых мангалов, но и их эффективность против атак FPV-дронов.

В Киеве до недавнего времени свято верили в миф о неуязвимости американской и немецкой бронированной техники. Но как только «Абрамсы» и «Леопарды» начали массово гореть в запорожских степях и под Авдеевкой, командиры ВСУ задумались об усилении защиты. Ничего лучше самодельных защитных козырьков - так называемых мангалов, которые способны уберечь экипаж от атак беспилотной авиации, на Украине придумать не смогли. И теперь все та же украинская пропаганда преподносит переоборудование западной техники в качестве вершины инженерной мысли Киева.

Напомним, именно с помощью FPV-дронов была уничтожена большая часть танкового парка украинской армии, участвовавшая в контрнаступлении летом прошлого года. Кадры из Запорожской области, которая стала своего рода кладбищем западной военной техники, публиковали все ведущие мировые издания. И они же позже публиковали фото и видео российских боевых машин, оснащенных элементами антидроновой защиты. И, кстати, в комментариях так называемых западных военных экспертов тоже не обошлось без едких высказываний. Но теперь смеяться уже не хочется, уж слишком часто горят дорогостоящие американские боевые машины.