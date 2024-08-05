США поставят Польше стелс-истребители F-35

Минск. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Американский авиастроительный концерн Lockheed Martin поставит Польше стелс-истребители F-35, сообщил Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны Польши.

"Первый польский истребитель F-35 переведен с конвейера на завершающую стадию производства", - говорится в сообщении. Уточняется, что "завершающий этап предполагает покрытие самолета стелс-технологическим покрытием, обеспечивающим крайне низкую заметность F-35".

"Готовый самолет, предположительно, сойдет с конвейера в конце августа. Вскоре в США начнут обучение на F-35 польские пилоты, а затем техники и специалисты, которые будут отвечать за обслуживание польских истребителей пятого поколения", - сообщает институт.