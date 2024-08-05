Необходимо переосмыслить конструкцию: в ВВС США заявили о приостановке на неопределенный срок работ по созданию истребителя шестого поколения

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США приостановили разработку истребителя шестого поколения. Об этом рассказал командующий ВВС Штатов Фрэнк Кендалл. По его словам, пауза необходима для переосмысления конструкции самолета.
– приводит слова Кендалла издание Defense One.
В публикации подчеркивается, что сомнения в жизнеспособности проекта истребителя шестого поколения возникли у американских конструкторов еще в прошлом месяце. Они, как утверждают военные эксперты, связаны с растущей военной мощью Китая, которая делает крайне уязвимой аэродромную инфраструктуру американской армии.
– подчеркнул командующий ВВС США.
По его словам, конструкторам потребуется как минимум несколько месяцев для разработки правильной концепции истребителя. Только после этого они смогут продолжить работу.
Напомним, еще в прошлом году США заявляли, что намерены в ближайшее время определиться с производителем истребителя шестого поколения. Но уже тогда поступали сообщения, что его разработка, что называется, влетает в копеечку.