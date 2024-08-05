Необходимо переосмыслить конструкцию: в ВВС США заявили о приостановке на неопределенный срок работ по созданию истребителя шестого поколения

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США приостановили разработку истребителя шестого поколения. Об этом рассказал командующий ВВС Штатов Фрэнк Кендалл. По его словам, пауза необходима для переосмысления конструкции самолета.

Мы берем паузу в отношении самой платформы. Мы хотим внимательно изучить эту программу и убедиться, что она правильна, прежде чем возьмем на себя обязательство двигаться дальше по одному дизайну и одному проекту

– приводит слова Кендалла издание Defense One.

В публикации подчеркивается, что сомнения в жизнеспособности проекта истребителя шестого поколения возникли у американских конструкторов еще в прошлом месяце. Они, как утверждают военные эксперты, связаны с растущей военной мощью Китая, которая делает крайне уязвимой аэродромную инфраструктуру американской армии.

Одна из вещей, которая изменилась, — это уязвимость наших аэродромов. Китай обладает огромным запасом крылатых, баллистических, а теперь и гиперзвуковых ракет, нацеленных на наши аэродромы. Просто выжить в большом аэропорту и иметь возможность работать только из больших аэропортов - вот основная проблема для нас на сегодняшний день

– подчеркнул командующий ВВС США.

По его словам, конструкторам потребуется как минимум несколько месяцев для разработки правильной концепции истребителя. Только после этого они смогут продолжить работу.

Напомним, еще в прошлом году США заявляли, что намерены в ближайшее время определиться с производителем истребителя шестого поколения. Но уже тогда поступали сообщения, что его разработка, что называется, влетает в копеечку.