В бундестаге сочли "путчеобразным" решение Шольца об американского ракетах

Депутат Пелльманн: Шольц должен был согласовать размещение ракет с бундестагом

МОСКВА, 3 августа/ Радио Sputnik. Единолично принятое канцлером Германии Олафом Шольцем решение о размещении в стране американских ракет большой дальности напоминает путч, считает депутат бундестага от партии "Левые" Зёрен Пелльманн.

"Насколько мне известно, это было единоличное решение канцлера, принятое им по согласованию с Вашингтоном, в обход бундестага и собственной партии. Незадолго до того, как он сообщил общественности о планируемом размещении ракет в кулуарах на саммите НАТО, он, вероятно, все же проинформировал (министра обороны ФРГ, – ред.) Бориса Писториуса. Но Шольц разбирается в этом путчеобразном подходе", – сказал Пелльманн РИА Новости.

По его словам, схожим образом канцлер "застал врасплох" депутатов объявлением о создании спецфонда для бундесвера объемом в 100 миллиардов евро.

"Бундестаг, конечно же, должен принимать участие в решении такого важного для страны вопроса, как размещение американских ракет", – подчеркнул парламентарий.

Он также высказал несогласие с мнением Писториуса, заявившего об отсутствии необходимости обсуждать такие темы в бундестаге заранее, поскольку это якобы несравнимо с вызвавшим протесты решением НАТО 1979 года о развертывании в Европе американских ракет Pershing II.

"Нынешнее запланированное размещение американских ракет в Германии действительно нельзя сравнивать с "двойным решением НАТО". В то время Запад, по крайней мере, увязал размещение ракет с предложением вести переговоры о разоружении. Сегодня планируемое размещение – это акт угрозы, без учета предыдущей истории при анализе текущей ситуации действующими лицами, и, конечно же, в ущерб Германии", – пояснил Пелльманн.

Политик напомнил об итогах недавнего опроса института Forsa, согласно которым 49% жителей Германии назвали решение Шольца неверным, при этом на территории бывшей ГДР так считают 74% населения. По мнению депутата, это можно сравнить с результатами опросов в годы "двойного решения НАТО", когда в ФРГ такую политику осуждали 80% респондентов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент РФ Владимир Путин предупредил об ответе Москвы на размещение американского дальнобойного вооружения в Германии.