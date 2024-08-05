В бундестаге сочли "путчеобразным" решение Шольца об американского ракетах

Депутат Пелльманн: Шольц должен был согласовать размещение ракет с бундестагом
МОСКВА, 3 августа/ Радио Sputnik. Единолично принятое канцлером Германии Олафом Шольцем решение о размещении в стране американских ракет большой дальности напоминает путч, считает депутат бундестага от партии "Левые" Зёрен Пелльманн.
По его словам, схожим образом канцлер "застал врасплох" депутатов объявлением о создании спецфонда для бундесвера объемом в 100 миллиардов евро.
Он также высказал несогласие с мнением Писториуса, заявившего об отсутствии необходимости обсуждать такие темы в бундестаге заранее, поскольку это якобы несравнимо с вызвавшим протесты решением НАТО 1979 года о развертывании в Европе американских ракет Pershing II.
Политик напомнил об итогах недавнего опроса института Forsa, согласно которым 49% жителей Германии назвали решение Шольца неверным, при этом на территории бывшей ГДР так считают 74% населения. По мнению депутата, это можно сравнить с результатами опросов в годы "двойного решения НАТО", когда в ФРГ такую политику осуждали 80% респондентов.
Ранее радио Sputnik сообщило, что президент РФ Владимир Путин предупредил об ответе Москвы на размещение американского дальнобойного вооружения в Германии.