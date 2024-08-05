Войти
РИА Новости

В бундестаге сочли "путчеобразным" решение Шольца об американского ракетах

119
0
0
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Депутат Пелльманн: Шольц должен был согласовать размещение ракет с бундестагом

МОСКВА, 3 августа/ Радио Sputnik. Единолично принятое канцлером Германии Олафом Шольцем решение о размещении в стране американских ракет большой дальности напоминает путч, считает депутат бундестага от партии "Левые" Зёрен Пелльманн.

"Насколько мне известно, это было единоличное решение канцлера, принятое им по согласованию с Вашингтоном, в обход бундестага и собственной партии. Незадолго до того, как он сообщил общественности о планируемом размещении ракет в кулуарах на саммите НАТО, он, вероятно, все же проинформировал (министра обороны ФРГ, – ред.) Бориса Писториуса. Но Шольц разбирается в этом путчеобразном подходе", – сказал Пелльманн РИА Новости.

По его словам, схожим образом канцлер "застал врасплох" депутатов объявлением о создании спецфонда для бундесвера объемом в 100 миллиардов евро.

"Бундестаг, конечно же, должен принимать участие в решении такого важного для страны вопроса, как размещение американских ракет", – подчеркнул парламентарий.

Он также высказал несогласие с мнением Писториуса, заявившего об отсутствии необходимости обсуждать такие темы в бундестаге заранее, поскольку это якобы несравнимо с вызвавшим протесты решением НАТО 1979 года о развертывании в Европе американских ракет Pershing II.

"Нынешнее запланированное размещение американских ракет в Германии действительно нельзя сравнивать с "двойным решением НАТО". В то время Запад, по крайней мере, увязал размещение ракет с предложением вести переговоры о разоружении. Сегодня планируемое размещение – это акт угрозы, без учета предыдущей истории при анализе текущей ситуации действующими лицами, и, конечно же, в ущерб Германии", – пояснил Пелльманн.

Политик напомнил об итогах недавнего опроса института Forsa, согласно которым 49% жителей Германии назвали решение Шольца неверным, при этом на территории бывшей ГДР так считают 74% населения. По мнению депутата, это можно сравнить с результатами опросов в годы "двойного решения НАТО", когда в ФРГ такую политику осуждали 80% респондентов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент РФ Владимир Путин предупредил об ответе Москвы на размещение американского дальнобойного вооружения в Германии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Pershing II
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 00:08
  • 3116
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 21:19
  • 184
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 21:44
  • 0
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 03.08 13:46
  • 1
Военный эксперт о ситуации на Украине: "Мирные переговоры — это чистая спекуляция дипломатов за кружкой пива" (Der Tagesspiegel, Германия)
  • 03.08 13:45
  • 1
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 03.08 11:53
  • 469
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.08 11:41
  • 71
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.08 11:00
  • 14
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 03.08 01:02
  • 0
Ответ на пару статей а общую тему противодействия украинским F-16
  • 02.08 19:17
  • 0
Ответ на "Тихановская: прощай Вильнюс или «возвращайтесь домой, белорусские свиньи»"