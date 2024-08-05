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ТАСС

Зеленский назвал главной потребностью Украины скорейшее завершение войны

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Kin Cheung

Президент страны ранее говорил о возможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Главная потребность Украины - скорее закончить войну. Об этом в своем ежедневном обращении заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Докладывали [представители] МИД <...> относительно наших особых внешнеполитических возможностей. Это возможности как минимум держать Украину в фокусе мирового внимания, увеличивать поддержку, доводить [партнерам] украинские потребности, и главную потребность - как можно быстрее и справедливо закончить эту войну", - сказал он.

Ранее Зеленский в интервью Би-би-си заявил о возможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете таких переговоров. Он также сказал, что "никто не согласится" на вооруженный конфликт, который "будет идти еще 10 лет или долгие годы".

Российские власти уже неоднократно заявляли о готовности вести переговоры об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий". Путин указывал, что легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, "с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отмечал, что переговоры с Украиной возможны, но их итог должен быть утвержден легитимной украинской властью.  

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Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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