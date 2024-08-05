TNI: разработка истребителя шестого поколения МиГ-41 завершится в 2025 году

Создатели российского МиГ-41 собираются покорить ближний космос, пишет TNI. Новый истребитель сможет развивать скорость свыше четырех Махов, будет нести противоракетные лазеры и направленное электромагнитное оружие. МиГ-41 — это научная фантастика.

Брэндон Вайхерт

По поводу этого истребителя сохраняется скептицизм из-за исторически присущих России проблем с возможностями развития авиации и необходимостью удовлетворения спроса на более простые самолеты, такие как МиГ-35.

Корпорация "МиГ" утверждает, что МиГ-41 пройдет испытательный полет в следующем году и будет введен в эксплуатацию к 2030-м годам. Однако осуществимость таких передовых возможностей и реальность амбициозных сроков остается под вопросом.

Амбициозный российский МиГ-41: сможет ли он реально стать первым в небе и в космосе?

С помощью разработки новейшего истребителя МиГ-41, который, видимо, создан на замену МиГ-31 Foxhound, Россия планирует "раздвинуть границы своей авиационной технологии". По данным российских источников, МиГ-41 будет летать на высотах, которые недосягаемы для любого другого военного самолета. Он сможет достичь не только самых высоких точек атмосферы, но и, при необходимости, ближнего космического пространства.

Этот истребитель будет лучше других. Российские авиационные эксперты намекают на то, что МиГ-41 будет превосходить все зарубежные аналоги и "представит технические характеристики, которых еще не видел авиационный мир". Если верить русским, они проделали долгий путь с той мрачной поры, когда самолетостроительная корпорация им. Микояна (производитель МиГ) после распада Советского Союза не справилась с выпуском боевого самолета MiG-1.44 пятого поколения, предполагавшегося в качестве конкурента американскому F-22A Raptor.

Мечты россиян о боевых самолетах шестого поколения

Конечно, не только в 1990-х и начале 2000-х годов корпорация МиГ не смогла выполнить свои громкие обещания.

Даже сегодня, когда на Украине бушует военный конфликт, который президент Владимир Путин назвал экзистенциальным для России, корпорация МиГ не может полностью удовлетворить спрос Москвы на свой продукт МиГ-35. А ведь эта машина — относительно простой в производстве самолет по сравнению с запланированным МиГ-41.

Тем не менее, в сегодняшнем перевернутом с ног на голову мире редко кому следует недооценивать своих конкурентов.

Независимо от того, какое мнение вы имеете о России в связи с ее СВО на Украине, факт остается фактом: в целом оборонно-промышленная база страны оказалась в выигрыше в результате этого военного конфликта (тогда как западные военно-промышленные комплексы — как в Европе, так и в Соединенных Штатах — едва справляются со спросом на оружие даже в мирное время, не говоря уже о обязательствах в период войны).

Похоже, что ситуация 1990–2000 годов медленно меняется. Соединенные Штаты всё больше выглядят как слабеющая держава с усыхающими и дряхлеющими промышленными мощностями по сравнению с российскими военно-производственными возможностями, которые подстегнула военная спецоперация против Украины (и, следовательно, против НАТО).

В любом случае, проектируемый МиГ-41 обладает некоторыми поистине невиданными возможностями, которые, правда, требуют весьма скептического отношения, пока мы не посмотрим на этот военный самолет в действии.

МиГ-41 — последний истребитель... в России?

Предположительно, МиГ-41 способен развивать скорость более четырех Махов. Российские конструкторы также хотят оснастить эту военную птицу противоракетным лазером. Корпорация МиГ намерена разместить на борту самолета первое в своем роде оружие направленного электромагнитного импульса (ЭМИ), которое будет использоваться против истребителей противника в воздушном бою.

Это оружие некинетическое и нацелено на электронику вражеского боевого самолета, выводя его из строя и превращая самолеты противника в падающий металлолом.

Российские военные заявляют, что их направленное ЭМИ-оружие будет готово к испытаниям в следующем году. Опять же, относитесь скептически к этим заявлениям, пока не будут опубликованы подтвержденные доказательства существования этих систем.

Потенциальную возможность полета МиГ-41 в космосе обеспечивают его уникальные импульсные детонационные двигатели. Интернет переполнен конспирологическими теориями о секретных американских военных самолетах, использующих эту передовую инновационную систему двигателей для полета на невероятных скоростях и высотах. Но американские военные никогда не подтверждали, что они на самом деле разрабатывают такие возможности.

Русские, однако, утверждают, что их следующий крупный военный самолет будет использовать этот метод перемещения. Скажем так: эта модель двигателя находится у них на стадии разработки.

Корпорация МиГ заявляет, что испытательный полет этой "птицы" состоится в следующем году.

Наряду с этим Россия утверждает, что МиГ-41 пойдет в массовое производство для развертывания в войсках к 2030 годам. Учитывая, что почти каждый элемент этого предлагаемого военного самолета является экспериментальным, кажется маловероятным, что русские уложатся в эти жесткие сроки несмотря на то, что военный конфликт на Украине оживил их оборонную промышленность.

Конечно, если корпорация МиГ испытывает трудности с удовлетворением спроса на обычный МиГ-35, то ей определенно будет сложно построить МиГ-41. Этот проект может пойти по пути вышеупомянутого МиГ-1.44.

Но мечтай по-крупному, Россия

Даже если русским удастся осуществить эту программу, вероятность того, что они уложатся в столь сжатые сроки, невелика.

То, о чем заявляет корпорация МИГ, вовсе не является военным самолетом следующего поколения. Это фантастический суперистребитель, который будет хорошо смотреться на большом экране. Хотя каким-то образом отправить эту "птицу" в неприветливое небо к концу нынешнего десятилетия — это тоже фантастика.

Тем не менее, это отличная пропаганда и, вероятно, действительно классный концептуальный проект.

Так что продолжай мечтать по-крупному, Москва. В конечном счете ты далеко пойдешь.