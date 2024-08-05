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Военное обозрение

The Wall Street Journal: Ответ Ирана на убийство лидера ХАМАС может оказаться мощнее и неожиданнее прежнего удара

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Источник изображения: topwar.ru

Тегеран уже заявил, что Израиль понесёт наказание за убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании и теперь все ждут, каким именно будет ответ Ирана.

Как отмечает американское издание The Wall Street Journal, стоит ожидать, что ответные действия Тегерана будут куда более неожиданнее и мощнее, чем это было в апреле, и могут застать Израиль врасплох.

Напомним, что в апреле этого года в ответ на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске Иран атаковал Израиль, используя более 300 дронов и ракет. Тогда это была, по большому счету, символическая атака, так как Тегеран предупредил США и Израиль об ударе, дав им возможность подготовиться.

На этот раз такого разворота событий ждать, очевидно, не стоит, пишет издание, и Израилю с союзниками придётся действовать «в вакууме». Однако в Вашингтоне считают, что Тегеран пока не определился с характером ответа Израилю. При этом отмечается, что попытки американских и арабских дипломатов не допустить обострения на Ближнем Востоке, сталкиваются с «гневным молчанием» Ирана.

После того как Израиль увяз в войне в секторе Газа, правительство Нетаньяху уже не раз провоцировало Иран, очевидно, как считают некоторые эксперты, желая вовлечь его в большую войну фактически против США, тем самым пытаясь спасти своё положение.

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Страны
Израиль
Иран
США
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