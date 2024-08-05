"Работа идет". Буданов* вновь пригрозил уничтожить Крымский мост

Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов). Архивное фото.

Руководитель ГУР Украины Буданов* заявил о подготовке атаки на Крымский мост

МОСКВА, 3 августа/ Радио Sputnik. Украина в течение ближайших нескольких месяцев может организовать новую атаку на Крымский мост, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов*.

“Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Крымского моста, – ред.). Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет”, – приводит слова Буданова* интернет-издание "Страна.ua".

Отвечая в эфире всеукраинского телемарафона на вопрос, будет ли в ближайшие несколько месяцев разрушен Крымский мост, глава украинской военной разведки ответил: "Шансы есть".

В феврале Буданов* уже анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост, позднее руководитель ГУР заявил, что Украина готовит в Крыму "серьезную военную операцию".

Российские спецслужбы неоднократно сообщали о причастности представителей киевского режима к терактам на территории РФ. Следственный комитет установил, что Буданов* был организатором теракта на Крымском мосту, в чем глава ГУР публично признался.

Радио Sputnik писало, как в Кремле отреагировали на заявление Владимира Зеленского о планах разрушить Крымский мост.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.