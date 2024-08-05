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ТАСС

Гендир SR Space: развитие частного космоса должно привлечь молодое поколение в отрасль

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Олег Мансуров
Олег Мансуров.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Олег Мансуров считает, что роль частных компаний в развитии российских космических программ пока невелика, но непременно будет увеличиваться

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 3 августа. /ТАСС/. Успехи частных космических компаний должны способствовать привлечению молодежи в космическую область, сообщил ТАСС генеральный директор аэрокосмического холдинга SR Space Олег Мансуров.

"Для того, чтобы вовлекать молодое поколение важно не только жить прошлыми достижениями или нашей замечательной историей, но и показывать пример здесь и сейчас. Мы на собственном примере как раз и демонстрируем, что можно развивать бизнес в этой сфере, можно развивать технологии. Надеюсь, наш пример многих замотивирует и поможет людям найти свое место в космической отрасли", - сказал он в кулуарах X всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".

По словам Мансурова, роль частных компаний в развитии российских космических программ пока невелика, но непременно будет увеличиваться от года к году. "Мы видим успехи наших коллег, партнеров по цеху, которые уже успешно запускают космические аппараты, оказывают услуги по предоставлению данных дистанционного зондирования Земли. Этот перечень услуг будет только увеличиваться", - отметил гендиректор SR Space.

SR Space - частная российская космическая компания, созданная в июле 2020 года. Она занимается разработкой суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлегкого и легкого классов, малых космических аппаратов и спутниковых группировок и оказывает услуги, в том числе по программно-аппаратному сопровождению и разработке программного обеспечения для расчета параметров выведения ракет-носителей и космических аппаратов. 

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