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ТАСС

Источник: в РФ идут испытания полигонной системы имитации боя "Стретта"

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Учения войск ПВО на полигоне Ашулук
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук.
Источник изображения: © РИА Новости

Как уточнил источник ТАСС, тестирование проходит в одном из регионов России

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Испытания лазерной полигонной системы "Стретта", позволяющей имитировать бой без применения реальных боеприпасов, проходят в одном из регионов РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время на полигоне проходят испытания лазерной полигонной системы, позволяющей имитировать бой двух бригад без применения реальных боеприпасов", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что государственные испытания лазерной полигонной системы "Стретта" должны были начаться ориентировочно в апреле. Также сообщалось, что Минобороны РФ подписало контракт на разработку системы, которая обеспечит на спецполигоне подготовку одновременно двух бригад с использованием лазерных имитаторов стрельбы. В рамках этой работы лазерные имитаторы стрельбы и датчики поражения будут созданы для всех имеющихся на вооружении армии РФ образцов стрелкового оружия, бронетехники, минометов и гранатометов.

Предполагалось также в рамках опытно-конструкторской работы создать программное обеспечение, которое позволит детально проанализировать действия военных и их ошибки в ходе тренировок на лазерном полигоне.

Тендер стоимостью 756 млн рублей на разработку системы "Стретта" был опубликован военным ведомством на сайте госзакупок. Как следовало из конкурсной документации, опытно-конструкторские работы должны были завершиться в ноябре 2021 года. Ранее Минобороны РФ планировало оснастить аналогичной системой производства германского концерна Rheinmetall один из полигонов. Поставка сорвалась из-за санкций, введенных против России. 

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Rheinmetall
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