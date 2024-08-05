Испытания торпеды Spearfish Mod 1 объявлены успешными

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Непонятно, почему для обычных испытаний была привлечена ПЛАРБ, а не пять «эстьютов», которые стоят в базах. С «Триумфом» всё ясно — она снова в Средиземном море, лодка «пашет на убой».

Морские приемочные испытания (SAT) проходили у берегов Шотландии в течение трёх дней. Это был первый случай испытания торпеды Spearfish Mod 1 на атомной подводной лодке. Испытания включали поражение торпедой как надводных, так и подводных целей. Это позволило экипажу проверить характеристики и возможности БИУС подводной лодки.

Успешное испытание означает, что подводные лодки классов Astute и Vanguard Королевского флота уже завершили испытания новой торпеды Spearfish.

Spearfish используется уже почти три десятилетия. Она способна уничтожать различные морские угрозы, включая фрегаты, эсминцы и вражеские подводные лодки.

Коммодор Крис Гудселл, руководитель программы и заместитель директора по подводным лодкам, подчеркнул важность этих испытаний. Он заявил: «Эти стрельбы являются важным шагом в обеспечении готовности торпед Spearfish Королевского флота противостоять новейшим угрозам. Передовые технологии являются залогом успеха этого оружия».

Он также отметил усилия команд из Командования ВМС, Агентства по доставке подводных лодок, DE&S и других партнёров по отрасли.

Торпеда Spearfish была разработана компанией GEC-Marconi Underwater Systems (теперь BAE Systems Underwater Systems). Это тяжёлая торпеда, используемая Королевским флотом как для борьбы с подводными лодками, так и с надводными целями.

Поступившая на вооружение в 1992 году, торпеда может управляться по проводам или автономной активно-пассивной системой самонаведения. Её диаметр составляет 21 дюйм, длина — 7 метров, вес — около 1850 кг. Торпеда может развивать скорость до 80 узлов (92 мили в час) и иметь дальность действия более 30 морских миль.

Боеголовка торпеды представляет собой 300-килограммовое алюминизированное взрывчатое вещество PBX. Она может взрываться при прямом контакте или дистанционно.

Spearfish Mod 1 — это модернизированная версия торпеды Spearfish, разработанная в рамках программы стоимостью 270 миллионов фунтов стерлингов, начатой в 2009 году. Проект модернизации был направлен на улучшение практически каждого аспекта торпеды. Особенно это касалось нынешнего ограниченного противокорабельного вооружения британского надводного флота.

Ключевые усовершенствования в Mod 1 включают усовершенствованную систему самонаведения и широкополосный волоконно-оптический канал передачи данных. Этот канал позволяет наводить торпеду по проводам. Гидроакустический комплекс подводной лодки, будучи более мощным и избирательным, чем система самонаведения торпеды, повышает точность наведения. Если провод оборван, торпеда продолжит движение автономно.

Mod 1 использует больше модульных компонентов для более лёгкого обслуживания и будущих модернизаций. Боеголовка была заменена на более безопасный нечувствительный боеприпас от TDW. Он устойчив к ударам, взрыву, теплу и огню.

Обширные глубоководные испытания подтвердили эти улучшения. Mod 1 должен быть полностью готов к эксплуатации к 2025 году. Ожидаемый срок его службы продлится до 2050-х годов.