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ТАСС

В РФ разработали FPV-дрон "Судного дня" для применения в случае ядерных ударов

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Источник изображения: © Фото : ЦКБР

По словам гендиректора ЦКБР Дмитрия Кузякина, это небольшой дрон с возможностью компактной укладки вместе с наземным оборудованием

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские специалисты создали FPV-дрон "Судного дня" для контроля радиационного фона и обеспечения безопасности работы личного состава в случае нанесения ядерных ударов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Уверен, что здравый смысл возобладает, мир не допустит применения ядерного оружия и наш дрон "Судного дня" никогда не понадобится. Но мы считаем, что было бы преступлением не готовиться даже к самым худшим сценариям развития событий. Поэтому специалистами ЦКБР был разработан проект "Хруст", частью которого стал дрон "Судного дня" для контроля радиационного фона и обеспечения безопасности работы личного состава", - рассказал Кузякин.

По его словам, это небольшой дрон с возможностью компактной укладки вместе с наземным оборудованием. "Все мы знаем, что FPV-дроны не только высокоманевренные и быстрые, но также при определенных навыках пилотов могут свободно залетать в здания или промышленные сооружения. Для подготовленного пилота не составит труда быстро облететь окрестности дроном-разведчиком, заглянув в каждый закуток. В данном случае в качестве полезной нагрузки дрон несет датчик отравляющих веществ или специальный дозиметр, которые сообщают пилоту о превышении заданного уровня", - отметил глава ЦКБР.

Время полета дрона "Судного дня" - до 20 минут при активном маневрировании. Дальность работы определяется местностью и условием прохождения сигнала - от 500 м (в зонах сплошного заражения) до 2 км (в зонах переменного заражения). "Время подготовки старта аппарата от момента подачи приказа - 30 секунд. В том числе система может работать из бронированной герметичной техники и в движении. ЦКБР разработано несколько сценариев применения дрона "Судного дня", в их числе проверка уровня заражения по маршруту движения колонн через территории, подвергшиеся ядерному удару, а также анализ очагов поражения после ядерных ударов в городах и на местности", - заявил Кузякин.

Специалист также рассказал, что существуют некоторые нюансы применения аппарата. "Есть особенности работы из закрытых транспортных средств, иногда в движении. FPV-пилот должен хотя бы примерно знать местность и зоны разведки. Есть действительно сложные проблемы по технической составляющей: просто повесить датчик на дрон не решит задачу, нужна его интеграция. Есть методологические сценарные задачи: даже если дать оборудование специалистам и рассказать, как оно работает, все равно останутся вопросы как лучше всего его применить в непосредственной обстановке", - уточнил глава ЦКБР.

Дроны РХБЗ разведки

Кузякин подчеркнул, что существующие беспилотные системы для радиационной, химической и биологической разведки имеют некоторые недостатки. "В случае чрезвычайной ситуации на местность оправляется группа, которая наносит на карту опасные зоны. Ребята буквально ногами ходят по территории, замеряя уровень отравления воздуха и грунта, либо проверяя уровень радиации. Да, на сегодняшний день уже существуют специальные дроны РХБЗ разведки. Но, как правило, это дорогие и достаточно медленные к развертыванию системы. Например, их очень сложно применить в ситуации, когда командир колонны должен принять решение о выборе маршрута: где сейчас безопасно проезжать, а где нет", - сказал он.

Специалист добавил, что боевые FPV-системы, в настоящее время применяющиеся в качестве высокоточных средств поражения, потенциально могут применяться в самых разных областях. "На сегодняшний день ЦКБР разработал и довел до реализации более 20 различных сценариев. Среди них, например, штурмовые действия в городской среде и зданиях для контртеррористических мероприятий, или работа из бронетехники. Мы только открываем для себя новые грани FPV-отрасли. Многие задачи, которые раньше были сопряжены с риском для жизни людей или вообще не могли быть решены, с помощью FPV-технологий стали легко решаемы. Программа "Хруст" и дрон "Судного дня" не единственные направления работы ЦКБР в новой для всех отрасли боевого применения FPV. Все только начинается", - заявил Кузякин. 

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