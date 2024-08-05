Войти
ТАСС

Космонавты провели очередной этап научного эксперимента "Терминатор"

115
0
0
Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко
Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
Источник изображения: Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Как рассказал Олег Кононенко, в рамках исследования производится наблюдение в видимом и ближнем ИК-диапазонах спектра слоистых образований на высотах верхней мезосферы

МКС, 3 августа. /ТАСС/. Очередной этап эксперимента "Терминатор" провели космонавты для отработки новых методов космического мониторинга состояния средней атмосферы Земли, передает специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"На борту я занимаюсь установкой на каютный иллюминатор комплекта "Терминатор-лимб", предназначенного для проведения лимбовой съемки. В этом режиме съемочные действия производятся циклами по несколько недель. Программа предусматривает выполнение в высоких широтах одиночных снимков серебристых облаков в лимб на разных длинах волн видеокамерами комплекта", - рассказал Кононенко.

По его словам, в рамках эксперимента производится наблюдение в видимом и ближнем ИК-диапазонах спектра слоистых образований на высотах верхней мезосферы - нижней термосферы в окрестности солнечного терминатора. "Основные научно-технические задачи эксперимента - определение возможности регистрации волновых возмущений атмосферы, порожденных мощными техногенными источниками (взрывы, пожары, запуски изделий ракетно-космической техники) и естественными источниками катастрофического характера (землетрясения, цунами, торнадо, тайфуны, грозы). А также регистрация, картирование и изучение микроструктуры серебристых облаков", - отметил космонавт.

Научная аппаратура для эксперимента состоит из двух комплектов - "Терминатор-надир" и "Терминатор-лимб". Кононенко уточнил, что комплект "Терминатор-надир" предназначен для проведения наблюдений эмиссионного слоя в непосредственной окрестности солнечного терминатора так, чтобы земная поверхность и тропосферная облачность находились в тени, а эмиссионный слой был освещен Солнцем.

Командир отряда космонавтов Роскосмоса добавил, что рабочий режим "Лимб" имеет два подрежима - "Юг" и "Север", в каждом из которых используется разный алгоритм расчета времени съемки по содержанию навигационных данных, получаемых от информационно-управляющих систем российского сегмента. "Серебристые облака наблюдаются в летние месяцы как в северном, так и в южном полушарии в широтном поясе от 50 градусов до 65 градусов. В северном - с середины мая по середину августа, в южном - с середины ноября по середину февраля", - подчеркнул Кононенко. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 00:08
  • 3116
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 21:19
  • 184
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 21:44
  • 0
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 03.08 13:46
  • 1
Военный эксперт о ситуации на Украине: "Мирные переговоры — это чистая спекуляция дипломатов за кружкой пива" (Der Tagesspiegel, Германия)
  • 03.08 13:45
  • 1
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 03.08 11:53
  • 469
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.08 11:41
  • 71
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.08 11:00
  • 14
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 03.08 01:02
  • 0
Ответ на пару статей а общую тему противодействия украинским F-16
  • 02.08 19:17
  • 0
Ответ на "Тихановская: прощай Вильнюс или «возвращайтесь домой, белорусские свиньи»"