Космонавты провели очередной этап научного эксперимента "Терминатор"

Как рассказал Олег Кононенко, в рамках исследования производится наблюдение в видимом и ближнем ИК-диапазонах спектра слоистых образований на высотах верхней мезосферы

МКС, 3 августа. /ТАСС/. Очередной этап эксперимента "Терминатор" провели космонавты для отработки новых методов космического мониторинга состояния средней атмосферы Земли, передает специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"На борту я занимаюсь установкой на каютный иллюминатор комплекта "Терминатор-лимб", предназначенного для проведения лимбовой съемки. В этом режиме съемочные действия производятся циклами по несколько недель. Программа предусматривает выполнение в высоких широтах одиночных снимков серебристых облаков в лимб на разных длинах волн видеокамерами комплекта", - рассказал Кононенко.

По его словам, в рамках эксперимента производится наблюдение в видимом и ближнем ИК-диапазонах спектра слоистых образований на высотах верхней мезосферы - нижней термосферы в окрестности солнечного терминатора. "Основные научно-технические задачи эксперимента - определение возможности регистрации волновых возмущений атмосферы, порожденных мощными техногенными источниками (взрывы, пожары, запуски изделий ракетно-космической техники) и естественными источниками катастрофического характера (землетрясения, цунами, торнадо, тайфуны, грозы). А также регистрация, картирование и изучение микроструктуры серебристых облаков", - отметил космонавт.

Научная аппаратура для эксперимента состоит из двух комплектов - "Терминатор-надир" и "Терминатор-лимб". Кононенко уточнил, что комплект "Терминатор-надир" предназначен для проведения наблюдений эмиссионного слоя в непосредственной окрестности солнечного терминатора так, чтобы земная поверхность и тропосферная облачность находились в тени, а эмиссионный слой был освещен Солнцем.

Командир отряда космонавтов Роскосмоса добавил, что рабочий режим "Лимб" имеет два подрежима - "Юг" и "Север", в каждом из которых используется разный алгоритм расчета времени съемки по содержанию навигационных данных, получаемых от информационно-управляющих систем российского сегмента. "Серебристые облака наблюдаются в летние месяцы как в северном, так и в южном полушарии в широтном поясе от 50 градусов до 65 градусов. В северном - с середины мая по середину августа, в южном - с середины ноября по середину февраля", - подчеркнул Кононенко.