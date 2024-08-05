infoBRICS: военные учения в Индии стали крупным успехом для С-400

Российские системы ПВО не имеют себе равных, пишет независимый военный аналитик Драго Боснич в статье для infoBRICS. В ходе учений в Индии С-400 выявили и сбили все вражеские штурмовики. Автора статьи такой успех не удивил, и он объяснил почему.

Драголюб Боснич

Пропагандистская машина Запада без устали публикует фейки о том, что 60% российских ракет якобы "не срабатывают", но Пентагон дает совершенно иные оценки. Американские военные отмечают, что российские системы ПВО демонстрируют высокий показатель эффективности – 97%. В сочетании с непревзойденными возможностями Москвы в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) её зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) обеспечивают беспрецедентную защиту военной и гражданской инфраструктуры, особенно если принять во внимание масштабные атаки беспилотников и ракет со стороны неонацистской хунты, поддерживаемой НАТО, на российские города и регионы.

Эти первоклассные системы ПВО позволяют Кремлю прикрывать свои войска, которые затем с помощью современных дальнобойных ударных систем "охотятся" за различными пусковыми платформами, созданными по заказу НАТО. И в отличие от киевского режима, который регулярно лжет об "успехах" своей системы ПВО (и даже против гиперзвукового оружия), российские военные регулярно публикуют достоверные данные (включая видеоматериалы) о перехватах различных типов вражеских высокоточных боеприпасов. Именно поэтому некоторые страны НАТО не собираются отказываться от российских ЗРК, в том числе Греция и Турция, причем Анкара даже принесла в жертву сделку по закупке истребителей F-35.

К такому же выводу пришли и некоторые мировые державы, в том числе Индия. В ходе последних учений ЗРК С-400 российского производства "выявили и сбили" все вражеские штурмовики, в роли которых выступали индийские истребители. И это крупный успех.

ЗРК Sudarshan – так называют С-400 в Индии – "сбил" 80% "вражеских" истребителей, заставив оставшиеся самолеты отступить. Военные учения продемонстрировали, что оборонный потенциал индийских ВВС значительно вырос, а закупка систем ПВО у России оправдала себя, сообщает издание India Today со ссылкой на высокопоставленные источники в Минобороны страны.

У Индии есть три дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400, еще два должны быть появиться в ближайшие несколько лет. Кремль обязался поставить два оставшихся дивизиона до конца 2026 года – ранее передачу вооружений пришлось отложить из-за конфликта на Украине, организованного НАТО. Тем не менее ВВС Индии полностью интегрировали уже имеющиеся дивизионы, и все системы ПВО российского производства теперь полностью готовы к эксплуатации. Дивизионы фактически разделены на две группы: они дислоцированы в северных районах, граничащих с Китаем и Пакистаном.

"Согласно текущим данным, на фронтах с Китаем и Пакистаном размещено почти по 1,5 эскадрильи", – сообщили источники.

Успех, о котором сообщают ВВС Индии, неудивителен. Советский Союз (ныне – Россия) уделял большое внимание противовоздушной обороне в рамках своей военной доктрины. Высшее руководство Кремля никогда не планировало вести войну с абсолютным превосходством в воздухе, как это принято на политическом Западе, в частности в Соединенных Штатах Америки. Поэтому в СССР, а затем и в Российской Федерации были разработаны лучшие в истории системы ПВО. Сегодня они являются одним из ключевых военных активов, обеспечивающих надлежащую защиту как наземных подразделений, так и стационарных стратегических объектов. Учитывая очень тесное, полувековое оборонное сотрудничество между Россией и Индией, выбор Нью-Дели очевиден.

Два (евро)азиатских гиганта тесно сотрудничают по множеству стратегически важных военных проектов. Кремль передал Нью-Дели технологии, имеющие критически важное значение для Индии и ее безопасности. ВВС Индии – главный пользователь ЗРК и истребителей российского производства, включая Су-30МКИ, совместный проект "Сухого" и HAL (Hindustan Aeronautics Limited). Су-30МКИ (Flanker-H в классификации НАТО) – это самый мощный в стране истребитель. Сейчас индийские ВВС приступили к очень амбициозной программе по его модернизации, дабы самолет сохранил актуальность на долгие десятилетия. Россия и Индия тесно сотрудничают, чтобы обойти незаконные западные санкции.

Более того, несмотря на все эти препятствия, сотрудничество активно расширяется. ВВС Индии планируют модернизировать Су-30МКИ до легендарного Су-57. По оценкам экспертов, стоимость программы составит 7,5 миллиарда долларов. Су-30МКИ получат все основные возможности истребителей пятого поколения, за исключением малозаметности. Участие Кремля в столь масштабном проекте не вызывает удивления. Следует также отметить, что два (евро)азиатских гиганта работают и над другими стратегически важными проектами, включая гиперзвуковое оружие – область, в которой Москве нет равных.

Россия на десятилетия опережает своих конкурентов. Она не только первой внедрила гиперзвуковые ракеты еще в начале 80-х годов, но и сумела сохранить это преимущество даже в неспокойные 90-е годы. Ее главный соперник – Соединенные Штаты – оказался неспособен противостоять даже гораздо меньшим странам, таким как Северная Корея и Иран. Многие источники сообщают, что Пентагон сосредоточен на устаревших технологиях и часто отказывается раскрывать информацию о том, насколько успешно прошли испытания. Благодаря тесным связям с Кремлем Нью-Дели уже входит в "гиперзвуковой клуб". Особое значение в этом отношении имеет BrahMos Aerospace – совместное индийско-российское оборонное предприятие.

Компания уже проводит интенсивные испытания долгожданной гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos-II. Она является преемником сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos-I. BrahMos-II как минимум вдвое быстрее своего предшественника – пока она развивает скорость до 6 Махов. Хотя официально дальность полета ракеты составляет 600 километров, эксперты предполагают, что она сможет достигать скорости в 8 Махов, а дальность полета составит до тысячи километров. Ожидается, что BrahMos II, созданная на базе российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" – первой в мире ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем, – обеспечит Индии непревзойденный потенциал не только на Глобальном Юге, но и на политическом Западе. Уже даже США признают, что Москва значительно опережает Вашингтон в области гиперзвуковых технологий.

Автор статьи – независимый геополитический и военный аналитик