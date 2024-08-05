Взгляд свысока: как спецназ использует технические средства разведки

БПЛА самолетного типа Supercam практически неуязвим для огня с земли

Наши войска в ходе специальной военной операции постоянно увеличивают количество и интенсивность применения беспилотников всех видов. Среди них — современный БПЛА самолетного типа Supercam, который позволяет круглосуточно наблюдать за полем боя, вести разведку, наводить и корректировать средства огневого поражения. «Известия» ознакомились с работой одного из специальных подразделений группировки «Центр» и узнали, как в сегодняшних условиях применяются технические средства разведки и наблюдения.

Неуязвимый «Суперкам»

— Наш беспилотник называется «Суперкам». Основная задача — выявление техники, скоплений личного состава, ротаций, в основном в тыловой зоне противника. А также наведение туда артиллерии, FPV-дронов, — рассказывает боец с позывным Фокс. По его словам, в полете «Суперкаму» угрожают только средства радиоэлектронной борьбы противника. От кинетического поражения, проще говоря, огня с земли, машина хорошо защищена. Враг пытается применять в качестве перехватчиков FPV-дроны-камикадзе, но успеха не имеет. А наши пилоты научились уводить БПЛА от подобной угрозы.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Расчеты работают круглосуточно, сменяя друг друга в небе, поскольку на сегодняшний день наблюдение с воздуха — основной способ ведения разведки. Вся информация с БПЛА поступает в режиме реального времени в штабы — это позволяет командирам знать, что происходит на поле боя, и видеть передвижения в тылу противника.

— В армии я около года. До этого служил в правоохранительных органах. Потом посчитал, что пришло мое время послужить Родине. Оказать помощь нашим вооруженным силам, — рассказывает Фокс о том, как принял решение стать добровольцем и попал в специальное подразделение.

Задачи специального назначения

В составе взвода технических средств разведки находятся различные виды беспилотных систем — от малых FPV-дронов до больших самолетов.

— Мы работаем в совершенно разных условиях. И на передовой, и с дальних рубежей, знаем, как обеспечить работу нашей техники с любой точки. К тому же работа не час, не два занимает, а несколько суток. Мы переносим свое обеспечение — еда, вода и средства безопасности. Всякое бывает. В данный момент у нас очень близко к линии боевого соприкосновения работает группа на малых птицах, ведут объективный контроль, передают цели и работают в связке со сбросами, — рассказывает заместитель командира взвода с позывным Музыкант.

Мы находимся в автомобиле, где оборудованы рабочие места операторов БПЛА, но, по словам Музыканта, бывают задачи, которые выполняются в гораздо более тяжелых условиях, включая и пешие выходы вблизи передовой. При этом расчеты беспилотников — одна из основных целей, которые враг пытается выявить и уничтожить любой ценой. Поэтому в подразделении все проходят не только подготовку, связанную с БПЛА, но и имеют первую военную специальность разведчиков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Музыкант родом из Новосибирска и в зону СВО пошел добровольцем, а позывной получил по своей гражданской профессии.

— Я сочинял песни патриотической направленности и организовывал различные патриотические мероприятия. Участвовал в концертах, где были сборы на СВО, активно, регулярно. Но в какой-то момент понял, что недостаточно этого от меня. Если я где и могу принести пользу для моей Родины, то это здесь. По ощущениям понял, что надо быть здесь — объясняет Музыкант.

Непосредственно к вылету готовит БПЛА техник-оператор с позывным Балу. Его задача — сборка аппарата, проверка и быстрое устранение мелких неполадок. Естественно, крупные ремонты в полевых условиях не делаются. И хотя вообще нештатные ситуации редки, но к ним необходимо быть готовыми, а техника требует постоянного ухода.

Балу пришел в армию добровольцем во время мобилизации, не дожидаясь повестки. Он уже имел за спиной опыт службы и специальность разведчика, а вот на оператора технических средств доучивался на курсах.

— Мама, конечно, была расстроена очень сильно, она у меня военнослужащая была, медик, но в таких ситуациях не была. Отец тоже в погонах был, сейчас на пенсии, в Чечне был когда-то, но он тоже переживал. Жена поддержала, говорит, если это твой выбор, я при любом раскладе за тебя, поддержу, что бы ни случилось. Доча не понимает, сын тоже, он еще маленький вообще. Отец сказал: «Самое главное, это гляди в оба. И под ноги смотри». И всё. А так друг друга мы поняли, — рассказывает Балу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Ранее «Известия» рассказывали, как морские пехотинцы делают дроны для своих подразделений. Они в круглосуточном режиме создают комплектующие для БПЛА на 3D-оборудовании, устанавливают прошивки и дорабатывают технику, используемую в боях. В специально оборудованной лаборатории — большое количество запчастей, узлов для дронов различных классов. Здесь есть всё — от «мозгов» (материнских плат) и моторов до видеокамер. Есть и 3D-принтеры, которые печатают «сбросники», они модульного типа. На них одна платформа, и к ней уже подгоняется отдельная составная часть, которая предназначена для разных боеприпасов. В сутки в лаборатории создают с нуля три-четыре дрона.

Справка «Известий» Производством беспилотников серии «Суперкам» занимается госкорпорация «Беспилотные системы». Аппараты способны производить тепловизионный мониторинг, лазерное сканирование, газоанализ и мультиспектральную съемку. Они применяются в разведывательных целях, а также для сбора геодезических данных, мониторинга нефтегазовых, энергетических, сельскохозяйственных и экологически значимых объектов. Кроме того, технологии «Суперкам» используют в строительной и горнодобывающей сферах. Одним из флагманов серии «Суперкам» является модель S350, предназначенная для выполнения работ по аэрофотосъемке и видеомониторингу. Она может оставаться в воздухе на протяжении 4,5 часа и развивать скорость до 120 км/ч. Беспилотник способен передавать информацию на расстояние до 100 км, что делает его полезным как для разведки и защиты государственных границ, так и для выполнения гражданских задач.

Дмитрий Астрахань