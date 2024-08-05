Операторы БПЛА группировки войск «Центр» рассказали о боевых задачах в зоне СВО

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения специального назначения группировки войск «Центр» помогают артиллерии уничтожать технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также выявляют попытки провести ротацию. Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал работу российских военнослужащих.

В основном эти операции выполняются в тылу противника, уточнил военный этого подразделения с позывным Фокс.

«Нашей задачей является наведение артиллерии, FVP–дронов с целью поражения. (Системы радиоэлектронной безопасности. — Ред.) у противника работают, но мы находим лазейки и новые частоты для проведения работы», — сказал он.

Фокс также уточнил, что разведка ведется круглосуточно. Часто бойцы работают не в одиночку, а группами или парами: так, старший оператор-разведчик с позывным Балу отметил, что они с напарником «понимают друг друга с полуслова» и распределяют обязанности между собой самостоятельно. Балу также упомянул, что он был разведчиком, но получил дополнительное образование, чтобы перейти в операторы дронов и заниматься устранением неполадок в беспилотниках.

В то же время бойцы подразделений технической разведки занимаются в первую очередь обеспечением грамотной и функциональной работы систем разведки. Замкомвзвода с позывным Музыкант перечислил оборудование, которым пользуется он и его товарищи: малые и большие «птицы», т.е. дроны, ударные беспилотники или FVP-дроны, а также «камеры, которые далеко смотрят». Ключевым навыком для работы в подобном подразделении стала приспособляемость: бойцы работают как на передовой, так и из тыла, однако необходимо всегда обеспечивать безупречную работу техники.

«В данный момент у нас близко к линии ЛБС работает на малых птицах группа, ведут объективный контроль, передают цель, а работают в связке со сбросами. Это когда с малой «птицы» сбрасывают снаряды. Хорошо по пехоте или по блиндажам работает», — поделился он.

Ранее, 1 августа, Минобороны РФ сообщало, что российские войска за прошедшие сутки уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников и артиллерии группировок войск российской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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