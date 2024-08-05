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ТАСС

СМИ: экипаж Starliner может вернуться с МКС на борту корабля компании SpaceX

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Пилотируемый корабль Starliner
Пилотируемый корабль Starliner.
Источник изображения: Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Вместе с тем в NASA обсуждают, что Starliner вернется на Землю пустым, сообщает источник телеканала CNBC

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Руководство Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) активно обсуждает возможность использования корабля компании SpaceX для возвращения экипажа корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.

Такая возможность стала обсуждаться на этой неделе, поскольку до сих пор не удалось установить первопричину отказа нескольких маневровых двигателей корабля во время стыковки к МКС. Вместе с тем в ведомстве обсуждают, что Starliner вернется на Землю пустым. Однако у американских специалистов пока нет единого мнения на этот счет.

5 июня Boeing осуществила первый пилотируемый запуск к МКС корабля CST-100 Starliner. На борту Starliner находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. После стыковки корабля с МКС астронавты пробудут на орбитальной станции восемь дней. Затем Starliner по плану должен будет совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Основная задача полета состоит в проверке способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

Запуск планировалось осуществить еще 6 мая, однако из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании ULA, его перенесли на 1 июня. Эта попытка не состоялась также из-за неполадок в работе наземного оборудования. 

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