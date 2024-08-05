Индия отобрала кандидатов для индийско-американской миссии на МКС

Для участия в индийско-американской миссии на МКС в качестве основного претендента выбран капитаны Шубханшу Шукла и Прасант Балакришнан Наир, сообщили в ISRO

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 августа. /ТАСС/. Индия отобрала двух претендентов для участия в индийско-американской миссии на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Отобранные члены экипажа будут окончательно утверждены для полета на Международную космическую станцию многосторонней комиссией по управлению экипажами. Рекомендованные пилоты начнут подготовку к миссии с первой недели августа 2024 года", - говорится в заявлении ISRO.

Для участия в индийско-американской миссии на МКС в качестве основного претендента выбран капитан Шубханшу Шукла. Запасным стал капитан Прасант Балакришнан Наир. ISRO сообщила, что в ходе миссии им предстоит провести научные исследования и эксперименты по демонстрации технологий на борту МКС.

Индия и США договорились о возможности совместной миссии двух государств на МКС в ходе визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в июне 2023 года. Тогда же Моди подтвердил, что его страна присоединяется к американским предложениям о нормах поведения в космосе, получившим название "Соглашения Артемиды". Эти соглашения были заключены по инициативе США с космическими ведомствами некоторых стран Запада в 2020 году, затем к ним присоединился еще ряд стран. Они имеют рекомендательный характер и предусматривают сотрудничество в области гражданского исследования космического пространства, в том числе Луны, Марса и других небесных тел Солнечной системы.