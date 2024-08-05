Захарова заявила, что мир теряет доверие к ЕС из-за его двойных стандартов

Официальный представитель МИД России отметила, что отношение властей Евросоюза к оценке событий на Ближнем Востоке и на Украине можно охарактеризовать только как "очередной вопиющий пример двуличной политики"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Страны мирового большинства теряют доверие к Европейскому союзу из-за двойственности внешней политики Брюсселя, которая становится очевидна на украинском и ближневосточном направлениях. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте дипведомства.

"Уже неоднократно комментировали политику двойных стандартов ЕС. <...> Логичным результатом непоследовательной и идеологически окрашенной внешней политики Евросоюза становится полная утрата им политической субъектности и доверия со стороны государств мирового большинства", - отметила она.

Дипломат обратила внимание, что отношение властей ЕС к оценке событий на Ближнем Востоке и на Украине можно охарактеризовать только как "очередной вопиющий пример двуличной политики".

По словам Захаровой, когда в Брюсселе дело доходит до обсуждения ситуации в зоне вооруженного арабо-израильского конфликта, то "глава евродипломатии [Жозеп] Боррель не спешит делать какие-либо однозначные выводы, никого не обвиняет, а выступает за проведение международного расследования". "Когда же речь заходит о преступлениях киевского режима по отношению к населению России, в первую очередь, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, никакого международного расследования Боррелю не нужно", - добавила она.

Как отметила официальный представитель МИД России, ситуация с двойными стандартами является ничем иным, как частью "придуманного Западом "порядка, основанного на правилах" и идеях шовинизма и сегрегации, когда оценки событий зависят от узкокорыстных интересов США, ЕС и НАТО".

"Уверены, такой "порядок", ярким примером которого служит захлестнувшая власти западных стран русофобия, никому из представителей глобального Юга и Востока не нужен", - заключила дипломат.