Войти
ТАСС

Захарова заявила, что мир теряет доверие к ЕС из-за его двойных стандартов

128
0
0
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Флаги Евросоюза. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Официальный представитель МИД России отметила, что отношение властей Евросоюза к оценке событий на Ближнем Востоке и на Украине можно охарактеризовать только как "очередной вопиющий пример двуличной политики"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Страны мирового большинства теряют доверие к Европейскому союзу из-за двойственности внешней политики Брюсселя, которая становится очевидна на украинском и ближневосточном направлениях. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте дипведомства.

"Уже неоднократно комментировали политику двойных стандартов ЕС. <...> Логичным результатом непоследовательной и идеологически окрашенной внешней политики Евросоюза становится полная утрата им политической субъектности и доверия со стороны государств мирового большинства", - отметила она.

Дипломат обратила внимание, что отношение властей ЕС к оценке событий на Ближнем Востоке и на Украине можно охарактеризовать только как "очередной вопиющий пример двуличной политики".

По словам Захаровой, когда в Брюсселе дело доходит до обсуждения ситуации в зоне вооруженного арабо-израильского конфликта, то "глава евродипломатии [Жозеп] Боррель не спешит делать какие-либо однозначные выводы, никого не обвиняет, а выступает за проведение международного расследования". "Когда же речь заходит о преступлениях киевского режима по отношению к населению России, в первую очередь, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, никакого международного расследования Боррелю не нужно", - добавила она.

Как отметила официальный представитель МИД России, ситуация с двойными стандартами является ничем иным, как частью "придуманного Западом "порядка, основанного на правилах" и идеях шовинизма и сегрегации, когда оценки событий зависят от узкокорыстных интересов США, ЕС и НАТО".

"Уверены, такой "порядок", ярким примером которого служит захлестнувшая власти западных стран русофобия, никому из представителей глобального Юга и Востока не нужен", - заключила дипломат. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 00:08
  • 3116
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 21:19
  • 184
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 21:44
  • 0
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 03.08 13:46
  • 1
Военный эксперт о ситуации на Украине: "Мирные переговоры — это чистая спекуляция дипломатов за кружкой пива" (Der Tagesspiegel, Германия)
  • 03.08 13:45
  • 1
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 03.08 11:53
  • 469
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.08 11:41
  • 71
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.08 11:00
  • 14
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 03.08 01:02
  • 0
Ответ на пару статей а общую тему противодействия украинским F-16
  • 02.08 19:17
  • 0
Ответ на "Тихановская: прощай Вильнюс или «возвращайтесь домой, белорусские свиньи»"