США должны учиться у Украины применению дронов и систем вооружений (The Washington Times, США)

Washington Times: российская РЭБ делает бесполезным дорогое американское оружие

Конфликт на Украине полностью изменил представления о характере современной войны, пишет Washington Times. На первый план вышло использование дешевых БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы — и Россия поразительно быстро адаптируется к новым условиям, сводя на нет всю эффективность оружия, которое ВСУ получает от Запада.

Что видит наш противник в режиме реального времени.

Соединенные Штаты должны извлечь важные уроки из российско-украинского конфликта. Война нового поколения ставит под сомнение эффективность наших современных систем вооружения и нашей тактики, поскольку сейчас существенным образом видоизменяются методы ведения военных действий, тыловое обеспечение и системы вооружений.

Мы должны сделать важные выводы, причем быстро.

Американские наземные боевые системы, включая танки и ракеты ПВО, менее эффективны и экономичны по сравнению с беспилотниками противника, которые намного дешевле. Это стало предельно ясно, когда Соединенные Штаты оказались вовлечены в российско-украинский вооруженный конфликт. Во-первых, довольно простые и недорогие дроны, которые Россия покупает у Турции и Ирана, уничтожают намного более сложные и дорогостоящие системы вооружения (ракеты и танки), переданные Украине США и другими странами НАТО. Во-вторых, Украина использует для поражения этих дронов намного более дорогие американские ракеты (причем многие она расходует впустую).

Вывод следующий. Американцы платят огромные деньги за боевую технику, которая не представляет большой ценности на поле боя, потому что своенравные и недобросовестные политики и военные подрядчики не желают менять текущее положение дел, так как это позволяет им набивать карманы. В это самое время беспилотные летательные аппараты очень быстро стремительно становятся первой скрипкой в оркестре современной войны.

В конце 2022 года Россия использовала дешевые иранские беспилотники "Шахид" и баллистические крылатые ракеты для нанесения систематических ударов по Украине (Россия не получает военную помощь от третьих стран — прим. ИноСМИ). Она разрушила почти треть энергетической инфраструктуры страны и вынудила украинские власти пойти на массовые отключения электроэнергии. В свою очередь, дроны изменили динамику военных действий. Украина "с опустошительной эффективностью применяет дорогие и дешевые, импортные и отечественные беспилотники против российских войск".

Сегодня детали, необходимые для аэрофотосъемки и для создания дрона-убийцы, можно распечатать на обыкновенном 3D-принтере.

Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс (Erik Prince) рассказывает: "Сейчас высокоточное оружие есть у всех. То есть, 12-летний мальчишка с FPV-дроном может привязать к нему взрывное устройство размером с банку пива и отправить его в полет, чтобы поразить находящийся на большом расстоянии танк. Это качественное и радикальное изменение характера военных действий, сопоставимое с переходом от луков со стрелами не к мушкетам, а к винтовкам со скользящим затвором. Это огромное, масштабное изменение. Это распространение оружия до такой степени, что сейчас высокоточный удар могут нанести буквально два бомжа, у которых есть пульт управления".

В июне 2023 года Украина запускала дроны и ракеты большой дальности, чтобы разрушить российские командные пункты, склады с боеприпасами, топливные хранилища и мосты от Крыма до Донбасса и самой России. Применение дешевых дронов вкупе с артиллерией и пехотой радикально изменило характер наземного боя, обеспечив важные "прозрачность на поле боя и оперативность". Иными словами, установленные на беспилотниках камеры могут показать, чем занимается противник, и дать войскам возможность отреагировать быстрее.

Дроны составили костяк новой украинской авиации. Это — "первый случай для страны подобных размеров". Многие переданные украинцам Америкой ракеты "Джавелин" стоимостью "около 200 000 долларов за выстрел и 300 000 долларов за командно-пусковой блок" заменили на ракеты, созданные "самими украинцами" (по цене примерно 29 000 долларов за штуку) и доставляемые к цели беспилотником или противотанковой ракетой.

На протяжении 20 лет американские системы вооружений использовались в войне с террором в местах, где ведение боевых действий не представляло собой тактической сложности, и против простого и довольно бесхитростного противника. Но в конфликте между Россией и Украиной оперативная обстановка и методы ведения боевых действий радикально иные. Здесь ведется изощренная радиоэлектронная борьба, а русские наносят удары и ставят эффективные помехи во всем электромагнитном спектре.

Россия одерживает верх в радиоэлектронной борьбе, вследствие чего дорогостоящее американское оружие быстро устаревает и становится неэффективным. Но почему?

США отстают, и наши враги это видят.

Почему военные стратеги и отвечающие за финансы политики позволяют военно-промышленному комплексу сохранять существующее положение дел и производить неэффективное (а в конечном счете опасное) оружие, которое оплачивает американский налогоплательщик? Почти никто не отчитывается за деньги, которые американское правительство отдает военно-промышленному комплексу. Но в то же время тысячи лоббистов распределяют в Вашингтоне десятки миллионов долларов, чтобы "денежный поезд" не сошел с рельс.

А относительно недорогие дроны тем временем радикально меняют "представления об авиации и наземном бое", и это в конечном итоге может привести к сокрушительному поражению США.

В 2023 году Пентагон объявил программу создания дрона Replicator в ответ на усиливающееся влияние Китая в Южно-Китайском море. Однако эксперты по инновациям из военного ведомства усомнились в реальности предложенных сроков (от 18 до 24 месяцев), поскольку знали, как медленно и неуклюже работает бюрократия в министерстве обороны.

Они правы. Украина теряет около 10 000 дронов ежемесячно, но быстро возмещает потери, используя дешевые, имеющиеся в продаже беспилотники. Эксперты считают, что для Америки это недостижимо и что ей для этого понадобятся "годы".

США должны немедленно сосредоточить внимание на модернизации своих систем вооружения, поскольку военные эксперты сходятся во мнении, что дроны будут играть существенную роль в войнах следующих поколений. Кроме того, министерствам обороны стран НАТО придется "изменить систему закупки вооружений, чтобы идти в ногу с гораздо более быстрыми циклами разработки оружия с важным программным обеспечением и автономных систем под управлением искусственного интеллекта. ... Руководителям придется расширять круг традиционных поставщиков, привлекая к работе небольшие компании из сферы технологий".

Конгрессу следует отказаться от слепого и бездумного использования одних и тех же оборонных подрядчиков и от расходования денег на оружие, которое быстро устаревает. Он должен добиваться превосходства США в сфере искусственного интеллекта, модернизации и применения беспилотников. От этого зависит наша национальная безопасность.

Автор: Ши Брэдли-Фаррелл (Shea Bradley-Farrell) — специалист по национальной безопасности и внешней политике, глава Института политики, исследований и образования.