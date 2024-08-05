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ЦАМТО

Rheinmetall поставит крупную партию метательных зарядов СВ Испании

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Источник изображения: AP Photo/ Martin Meissner

ЦАМТО, 2 августа. Немецкая компания Rheinmetall объявила о подписании рамочного соглашения, предусматривающего поставку СВ Испании около полумиллиона модульных метательных зарядов для 155-мм артиллерийских выстрелов увеличенной дальности.

Стоимость заказа составляет 205 млн. евро. Поставки должны быть выполнены в период с середины 2024 года по конец 2025 года. Соглашение предусматривает возможность его продления на два года, что может значительно увеличить стоимость заказа.

Как заявлено, на фоне конфликта на Украине Сухопутные войска Испании намерены пополнить запас боеприпасов. В этом контексте происходит закупка снарядов и метательных зарядов для гаубиц M109 и SIAC калибра 155 мм.

Подписание контракта является одним из нескольких заказов, размещенных СВ Испании в этом году. В апреле 2024 года Rheinmetall объявила, что получила заказ на поставку СВ Испании минометных боеприпасов на двузначную сумму в миллионах евро. В марте 2024 года Rheinmetall получила заказ на поставку СВ Испании до конца 2025 года 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму более 200 млн. евро.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Украина
Продукция
M109
Компании
Rheinmetall
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