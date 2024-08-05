Войти
РИА Новости

Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач

133
0
0
Военнослужащие ВДВ в зоне СВО
Военнослужащие ВДВ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач, сообщила пресс-служба президентского движения.

"Команда Народного фронта поздравила бойцов СВО, выполняющих задания на Днепре, с днем Воздушно-десантных войск. Военнослужащим вручили лодки, закупленные на средства срочного сбора к празднику "За ВДВ", - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя Исполкома Народного фронта Сергея Горбунова, в рамках срочного сбора "За ВДВ" мы уже собрали более 10 миллионов рублей.

"Помощь оказали более чем 30 тысяч граждан и организаций. До 5 августа сбор продолжается, но и после его завершения Народный фронт продолжит обеспечивать бойцов лодками и другими плавсредствами, а также моторами и запчастями", – рассказал Горбунов.

На средства сбора Народный фронт уже закупил 39 лодок разных размеров для решения различных боевых задач, а также моторы и наборы запасных частей.

"Среди лодок, которые мы сегодня передаем есть модели, специально разработанные отечественными инженерами для выполнения боевых задач на Днепре. Они сделаны из специального материала, который подойдет для любых условий – для реки и для моря. В них есть дополнительные отсеки для хранения материалов, оборудования, необходимых запчастей", – рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Запорожской области Любовь Колесник.

По данным пресс-службы, такая техника поможет бойцам маневрировать и выполнять задачи, даже под обстрелом противника.

"За счёт того, что она заполнена специальной пеной, лодка фактически непотопляема и спокойно переносит осколочные и пулевые повреждения. Сама форма лодки сделана специально чтобы не поднимать большую волну и издавать меньше шума. Корпус очень удобен для ремонта в полевых условиях", - рассказали в движении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КАПО Горбунова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 00:08
  • 3116
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 21:19
  • 184
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 21:44
  • 0
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 03.08 13:46
  • 1
Военный эксперт о ситуации на Украине: "Мирные переговоры — это чистая спекуляция дипломатов за кружкой пива" (Der Tagesspiegel, Германия)
  • 03.08 13:45
  • 1
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 03.08 11:53
  • 469
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.08 11:41
  • 71
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.08 11:00
  • 14
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 03.08 01:02
  • 0
Ответ на пару статей а общую тему противодействия украинским F-16
  • 02.08 19:17
  • 0
Ответ на "Тихановская: прощай Вильнюс или «возвращайтесь домой, белорусские свиньи»"