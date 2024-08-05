МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач, сообщила пресс-служба президентского движения.
"Команда Народного фронта поздравила бойцов СВО, выполняющих задания на Днепре, с днем Воздушно-десантных войск. Военнослужащим вручили лодки, закупленные на средства срочного сбора к празднику "За ВДВ", - говорится в сообщении.
По словам заместителя руководителя Исполкома Народного фронта Сергея Горбунова, в рамках срочного сбора "За ВДВ" мы уже собрали более 10 миллионов рублей.
"Помощь оказали более чем 30 тысяч граждан и организаций. До 5 августа сбор продолжается, но и после его завершения Народный фронт продолжит обеспечивать бойцов лодками и другими плавсредствами, а также моторами и запчастями", – рассказал Горбунов.
На средства сбора Народный фронт уже закупил 39 лодок разных размеров для решения различных боевых задач, а также моторы и наборы запасных частей.
По данным пресс-службы, такая техника поможет бойцам маневрировать и выполнять задачи, даже под обстрелом противника.
"За счёт того, что она заполнена специальной пеной, лодка фактически непотопляема и спокойно переносит осколочные и пулевые повреждения. Сама форма лодки сделана специально чтобы не поднимать большую волну и издавать меньше шума. Корпус очень удобен для ремонта в полевых условиях", - рассказали в движении.