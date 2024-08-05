Выйдет ли боком чешская инициатива? Поставки боеприпасов из Чехии на Украину могут стать проблемой (iDNES.cz, Чехия)

iDNES: балканские страны не хотят продавать Чехии боеприпасы для Украины

У Чехии начались проблемы с закупкой снарядов для Украины, пишет iDNES. От поставок отказываются некоторые балканские страны. Те, кто соглашается, желают сохранить анонимность. Иногда Праге приходится обращаться к третьей стороне, объявляя ее конечным потребителем. Но и это еще не все.

Гонки в закупках крупнокалиберных боеприпасов между Украиной и Россией ведутся по всему миру. Чешская Республика, выдвинув инициативу по закупке боеприпасов, стала одним из лидеров среди украинских союзников, кто активно помогает Киеву в этой сфере. Однако, как в мае написал "Файнэншл таймс", иногда России удается чехов и других союзников опередить или переплатить.

Кроме того, в кругах спецслужб говорят и о том, что некоторые государства не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы, потому что знают: далее они проследуют на Украину. Поэтому от поставок отказываются, например, некоторые балканские страны.

Сложности уже явно начались, поскольку иногда чехам приходится обеспечивать себе прикрытие (какая-нибудь третья страна заявляет, что боеприпасы через Чехию попадут к ней, хотя на самом деле они отправятся на Украину). "Чехия уже сегодня сталкивается с тем, что при некоторых сделках ей приходится обращаться за помощью к другой стране, которая объявляет себя так называемым конечным потребителем боеприпасов", — заявил источник MF DNES, причастный к оборонным сделкам, на условиях анонимности.

"Чешская Республика — один из самых активных наших партнеров. Мы благодарны чешскому народу за его поддержку и чешским производителям оружия за их доверие. Я убежден, что это сотрудничество поможет не только увеличить оборонное производство на Украине, но и углубить интеграцию украинского ВПК в оборонную промышленную базу Североатлантического альянса", — заявил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

Официально об этом пока не говорят. "Я не слышал о случаях, когда производитель не хотел отправлять Чехии боеприпасы без гарантий того, что далее ее не отправят на Украину. Но, вероятно, такое возможно, если речь идет о каком-нибудь государстве не члене Европейского Союза и НАТО. Однако принципиальной проблемы тут я не вижу", — считает бывший начальник Генерального штаба Йиржи Шедивый.

Но он допускает, что такое возможно. "Разумеется, кому-то из наших союзников может не понравиться, что Чешская Республика выдвинула инициативу по закупке боеприпасов. Тем не менее если не считать известных "смутьянов", пожалуй, не найдется никого, кто упрекнул бы нас за эту инициативу или отказался бы поставлять в Чехию боеприпасы из-за того, что далее их направят на Украину", — добавил Йиржи Шедивый. По его словам, расширение производства, прежде всего, крупнокалиберных боеприпасов в Европе создает условия для того, чтобы боеприпасы в скором времени вернулись на чешские оборонные склады.

"Если поставлять откажется один производитель, то, несомненно, найдется другой, кто поставит боеприпасы", — утверждает Йиржи Шедивый.

Подобного мнения придерживается и глава Ассоциации оборонной промышленности Йиржи Гинек. "Я не думаю, что в будущем кто-то перестанет поставлять нам боеприпасы. Есть государства, которые не хотят ссориться с Россией или боятся ее. Но им совершенно безразлично, что в дальнейшем произведенные ими боеприпасы окажутся на Украине", — заявил глава Ассоциации оборонной промышленности Йиржи Гинек.

Кто проверит цену

В Чешской Республике инициативу критикуют, в первую очередь, из-за предполагаемой маржи оборонных компаний. В мае, например, глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш написал министру обороны Чешской Республики Яне Черноховой, что закупки ведутся непрозрачно. "Какова средняя маржа на каждый артиллерийский боеприпас? Как вы гарантируете, что оборонщики ограничивают свои аппетиты и не злоупотребляют ситуацией?" — написал Андрей Бабиш.

Правительственный уполномоченный по реконструкции Украины Томаш Копечный, однако, утверждает, что у государств есть в распоряжении эти данные. И то, что проект по закупке боеприпасов продолжается, лучшее подтверждение тому, что с их точки зрения все в порядке. "Думаю, тут сомнений нет, а иначе ни Нидерланды, ни Дания так долго в этом не участвовали бы. Да и остальные 13 стран, которые участвовали в проекте за последние месяцы, получают точную информацию о стоимости и процессе поставок по запросу", — сказал Томаш Копечный.

Некоторые государства уже запросили у Чешской Республики детализацию цен.

Президент Чешской Республики Петр Павел сказал, что подобный проект в принципе не может быть на сто процентов прозрачным, поскольку обнародованием деталей могла бы злоупотребить Россия. Русские могут оказать давление на некоторые страны.

По словам президента, неправда, что оборонщики задрали цены. "Я не вижу тут ничего, что выходило бы за рамки принятой практики", — отметил Петр Павел.

Автор: Карел Грубеш (Karel Hrubeš)