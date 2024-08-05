Экипаж глубоководного аппарата "АС-40" ТОФ провел тренировку по оказанию помощи аварийной подлодке

ЦАМТО, 2 августа. Экипаж глубоководного спасательного аппарата "АС-40" Тихоокеанского флота (ТОФ) в заливе Петра Великого провел тренировку по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

В ходе тренировки "АС-40" был спущен на воду с борта спасательного судна "Игорь Белоусов", после чего экипаж глубоководного аппарата на специальном водолазном полигоне выполнил поиск стенд-макета эпроновской выгородки, имитирующей лежащую на грунте подводную лодку на глубине 200 м.

Личный состав "АС-40" произвел осмотр "аварийной" подлодки, а затем выполнил стыковку с комингс-площадкой с последующей вентиляцией отсеков условной субмарины. После проверки подачи напряжения и питания экипаж отработал завершающий элемент тренировки, установив связь условно терпящей бедствие подлодки со спасательным судном "Игорь Белоусов".

Тренировка была проведена в соответствии с планом боевой подготовки флота, сообщает пресс-служба ТОФ.