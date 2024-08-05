В Турции спустили на воду второй построенный для Украины корвет типа "Ада"

На верфи Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) в Турции спустили на воду второй корвет класса "Ада", предназначенный для ВМС Украины. Как сообщает Navy Recognition, корабль назван "Гетман Иван Выговский".

Напомним, что военное ведомство Украины и управление оборонной промышленности Турции (SSB) заключили соглашение на поставку кораблей в декабре 2020 года. Генеральным подрядчиком строительства корветов назначена турецкая государственная инжиниринговая компания STM.

Корвет "Иван Выговский" Incisivdeprahova.ro

Строительство головного корвета "Гетман Иван Мазепа" началось в июле 2021 года. Церемония закладки прошла 7 сентября 2021 года, а на воду корабль спустили 2 октября 2022 года. Сейчас он проходит испытания в Черном море.

Второй корвет заложили в августе 2023 года.

Хотя изначально соглашение между Турцией и Украиной подразумевало поставку двух корветов типа "Ада", в интервью Naval News на выставке IDEF-2023 в Стамбуле посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что в рамках проекта может быть приобретено еще два корвета.

Водоизмещение корветов класса "Ада" – 2300 тонн, длина – 99,5 метра, ширина – 14,4 метра. Комбинированная дизель-газотурбинная силовая установка типа CODAG позволяет развить скорость до 29 узлов.

Корабли этого типа предназначены для многоцелевых операций, включая противолодочную борьбу, морское патрулирование и береговую оборону. Они оснащены сложными сенсорными системами, включая радар воздушного наблюдения Smart-S Mk.2.

Вооружение включает 76-мм артустановку от итальянской группы Leonardo, дистанционно управляемые боевые модули STAMP от турецкой Aselsan (оснащаются 12,7-мм или 7,62-мм пулеметами) и 35-мм арткомплекс "Гёкдениз". Кроме того, в арсенале предусмотрены установки вертикального пуска для зенитных ракет MICA VL.

Также в СМИ указывается, что на корветах могут размещаться западные противокорабельные ракеты "Гарпун" и, возможно, украинские ПКР "Нептун". Однако официального подтверждения этой информации не поступало.