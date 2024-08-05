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ЦАМТО

ВВС Индонезии приняли решение о закупке турецких БЛА "Байрактар TB2"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 2 августа. Военно-воздушные силы Индонезии приняли решение о закупке ударных БЛА "Байрактар TB2" турецкой компании Baykar Technology.

Как сообщает Armyrecognition.com, начальник штаба (командующий) ВВС Индонезии маршал авиации Мохаммад Тони Харджоно объявил о плане приобретения БЛА "Байрактар TB2" 1 августа. Количество закупаемых аппаратов и срок их поставки не названы.

Решение последовало вслед за недавним посещением М.Харджоно предприятия Baykar Technology в Стамбуле, где он оценил возможности турецких БЛА. В рамках визита 29 июня делегация во главе с командующим ознакомилась с передовыми технологиями производства беспилотников. Baykar Technologies детально представила возможности своих беспилотников, включая демонстрацию полета БЛА "Байрактар TB2" с различными технологическими симуляциями. М.Харджоно подтвердил, что ВВС Индонезии приобретут БЛА "Байрактар TB2".

Помимо оценки возможностей беспилотников, М.Харджоно обсудил расширение сотрудничества в области ПВО с командующим ВВС Турции генералом Зией Джемалем Кадолу. Обсуждения были направлены на укрепление двусторонних военных отношений между Индонезией и Турцией посредством совместных учений, образовательных обменов и обмена передовыми технологиями производства систем вооружения. Факт приобретения "Байрактар TB2", по всей видимости, станет прологом к совместному производству этих БЛА на предприятии государственной компании PT Dirgantara Indonesia (PTDI) в Бандунге.

Напомним, что М.Харджоно 22 апреля 2024 года во время празднования 78-й годовщины индонезийского воздушного флота на авиабазе в Бантуле заявил, что вскоре на вооружение будут приняты турецкие БЛА класса MALE "Байрактар" и "Анка", а также CH-4 китайского производства. Последние два типа аппаратов уже приняты на вооружение ВВС Индонезии.

Относительно CH-4B китайской корпорации CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) известно, что на вооружении ВВС Индонезии состоят шесть БЛА данного типа, контракт на поставку которых был подписан в 2019 году. Первые два БЛА были продемонстрированы в октябре 2019 года во время парада, посвященного 74-й годовщине Вооруженных сил Индонезии.

Министерство финансов Индонезии одобрило запрос Вооруженных сил страны на закупку ударных БЛА за счет иностранных кредитов в феврале 2023 года.

Закупка БЛА входит в перечень из 16 программ, для осуществления которых Министерство финансов предоставило разрешение на получение иностранных кредитов при условии, что официальные контракты будут подписаны Министерством обороны до 31 декабря 2023 года. Разрешения на закупку БЛА были предоставлены отдельно каждому из трех видов вооруженных сил и включали статью о боеприпасах для них.

Для Военно-воздушных сил Индонезии Министерство финансов одобрило кредит в размере до 200 млн. долл. на закупку БЛА и лимит в размере 38,115 млн. долл. на поставку боеприпасов.

Тип приобретаемых БЛА не раскрывался, однако, что касается боеприпасов, в документах конкретно было указано, что ВВС должны закупить легкие управляемые боеприпасы MAM-L. Это позволяет предположить приобретение беспилотников турецкого производства.

Для ВМС Индонезии был одобрен кредит в размере до 100 млн. долл., а также выделено до 10,89 млн. долл. на приобретение боеприпасов для БЛА. Как и в случае ВВС, закупались боеприпасы MAM-L.

Более конкретной информации относительно приобретенных БЛА класса MALE как для ВВС, так и для ВМС Индонезии, оформленных в виде контрактов, до сих пор не имеется.

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