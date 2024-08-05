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ТАСС

Симулятор для обучения управлению всеми видами дронов представят на форуме "Армия"

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

Среди других разработок, которые будут представлены на стенде организации, - комплект камуфляжного обмундирования, делающий бойца невидимым для дронов с тепловизорами, а также модуль автономного полета дрона на основе машинного зрения и другие

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Представители Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) из Татарстана продемонстрируют на форуме "Армия" работу симулятора для обучения управлению всеми видами дронов, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, председатель Центрального совета ВОИР Владимир Кононов.

"[Изобретатели из] республики Татарстан представят обучающий симулятор для управления <…> дронами. Уникальность его в том, что [условия] максимально приближены к реальным условиям полетов и он обучает управлению всеми видами дронов", - сказал он, выступая на пресс-конференции в ТАСС, посвященной участию ВОИР в работе X Международного военно-технического форума "Армия-2024".

Среди других разработок, которые будут представлены на стенде организации, - комплект камуфляжного обмундирования, делающий бойца невидимым для дронов с тепловизорами, а также модуль автономного полета дрона на основе машинного зрения и другие.

Форум "Армия-2024" пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м. В ходе мероприятия участникам и гостям продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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