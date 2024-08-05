Украина получила истребители F-16, но вряд ли сможет применять их так, как хочет (Business Insider, Германия)

BI: российские ЗРК С-400 представляют главную угрозу самолетам F-16 на Украине

Долгожданные F-16 прибыли на Украину, однако Киев вряд ли сможет использовать их для проведения наступательных действий на передовой, как он того хотел, пишет BI. По ряду причин возможности истребителей будут крайне ограничены.

— Украина, начала, наконец, получать долгожданные F-16, и может в скором времени применить их в бою.

— Но Киев вряд ли сможет использовать их для проведения наступательных действий на передовой, как он того хотел.

— Главный украинский военачальник заявил, что самолеты придется держать вдали от линии фронта, чтобы их не сбили.

Прождав более года, Украина в конце концов получила истребители F-16. Осведомленные источники рассказали в среду агентству Bloomberg о прибытии первой партии. Позже официальные власти подтвердили Associated Press, что часть истребителей действительно уже находится на Украине.

Четыре члена НАТО, такие как Бельгия, Дания, Норвегия и Нидерланды, пообещали передать Киеву десятки самолетов F-16.

Осведомленный источник рассказал изданию The Times of London, что шесть F-16 прибыли из Нидерландов, а еще большее количество будет поставлено из Дании.

F-16 существенно усилят украинский авиапарк устаревших самолетов из советской эпохи, укрепят оборонительные и наступательные возможности ВСУ, и повысят их огневую мощь.

Но возможности у них будут крайне ограничены.

У Украины всего несколько истребителей F-16, и очень мало летчиков, обученных летать на них. А у России есть своя авиация и средства ПВО, которые смогут их сбивать. Это значит, что Украина вряд ли сможет использовать F-16 для проведения наступательных действий на передовой, как она того хотела. Об этом сообщили военные эксперты и главный украинский военачальник.

Питер Лэйтон (Peter Layton), служивший в австралийских ВВС, а ныне работающий научным сотрудником в Институте Азии при Университете Гриффита, заявил, что Украине придется действовать крайне осторожно. По его словам, поскольку самолетов и пилотов мало, Киеву надо сделать максимум во избежание потерь, чтобы F-16 могли летать как можно дольше. А это значит, заявил Лэйтон Business Insider, что F-16 придется "хорошо защищать", когда они находятся на земле, и использовать в основном "в глубине" украинского воздушного пространства, где эти самолеты будут в безопасности.

"Главная угроза для них — это российские зенитные ракеты С-400 большой дальности и российские истребители, которые находятся в воздушном пространстве России, но запускают свои ракеты "воздух — воздух" вглубь воздушного пространства Украины", — сказал он.

Наиболее острой такая угроза будет вблизи российской территории.

Если украинские F-16 все-таки приблизятся к линии фронта, им придется летать на "очень малых" высотах во избежания обнаружения российскими РЛС, рассказал эксперт по России и войне в воздухе Джастин Бронк (Justin Bronk), работающий в британском Королевском институте оборонных исследований. "Приближение к линии фронта менее чем на 40 километров значительно увеличивает риск поражения", — сказал он. "Я подозреваю, что поначалу летчики будут держаться подальше от передовой, набираясь опыта по применению самолета", — добавил Бронк.

Главный украинский военачальник генерал-полковник Александр Сырский на прошлой неделе рассказал примерно то же самое изданию Guardian, заявив, что F-16 придется держаться на расстоянии как минимум 40 километров от линии фронта. Он объяснил это превосходством российской авиации и "очень сильной" противовоздушной обороной.

Украина также столкнется с трудностями, связанными с обеспечением работы F-16.

Научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон (Marina Miron) рассказала, что Украине придется развернуть сеть радиолокационных станций, поставить укрепленные ангары, наладить поставки запчастей и систему заправки самолетов топливом, а также построить качественные аэродромы.

"Предстоит решить множество связанных с этим вопросов", — заявила она Associated Press.

Украине также не хватает летчиков с надлежащим уровнем подготовки.

Один бывший руководитель из министерства обороны сообщил в мае изданию Politico, что к концу текущего года обучение на F-16 завершат всего 20 украинских пилотов. Это лишь половина от того количества, которое необходимо для эскадрильи полного состава из 20 машин.

Летчики нужны Украине для ведения военных действий, и она не может отправлять их в больших количествах и на длительный срок на учебу за рубеж, о чем Washington Post в прошлое воскресенье рассказал неназванный представитель военного ведомства.

Давая в прошлом месяце интервью в Институте Рейгана, Владимир Зеленский заявил, что истребителей F-16 слишком мало, и ситуацию на поле боя они не изменят.

"Даже если у нас будет 50, это ничто. У них 300", — заявил он, имея в виду количество боевых самолетов у России. Он заявил, что переломить ситуацию смогут 128 истребителей F-16.

"Проблема F-16 в их количестве и в сроках поставки", — добавил он.

Автор: Тибо Спирле (Thibault Spirlet)