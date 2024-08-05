Army Recognition: на Украине разрабатывается 155-мм буксируемая гаубица «Богдана-Б»

Источник изображения: topwar.ru

Издание Army Recognition со ссылкой на украинские источники отмечает, что на Украине продолжается разработка буксируемой версии 155-мм самоходной гаубицы "Богдана". В рамках проекта, который называется "Богдана-Б", предполагается установка артиллерийской части украинской САУ на лафет советской гаубицы. При этом конкретный тип гаубицы, послужившей прототипом для этой системы, не разглашается. Однако подходящими для этих целей системами являются "Мста-Б", "Гиацинт-Б" и Д-20.

Несмотря на то, что буксируемая артиллерия обладает меньшей мобильностью и не имеет бронированной защиты, стоимость ее производства значительно ниже, к этому преимуществу можно также добавить простоту и более высокую надежность.

Источник изображения: topwar.ru

Издание считает наиболее подходящим выбором для "Богданы-Б" шасси от "Гиацинт-Б", учитывая его адаптацию к пропорциональной энергии и весу казенной части орудия САУ "Богдана". Если же будет выбран подход, предполагающий укорачивание ствола на 2 тыс. мм, таким образом артиллерийская часть станет более компактной и сможет быть установлена на более легкий лафет от "Мста-Б".

Инициатива по разработке буксируемой версии "Богданы" возникла в 2023 году и была обусловлена стремлением получить более простую и менее заметную систему, чтобы усилить возможности артиллерии ВСУ. Буксируемые гаубицы "Богдана-Б" предназначена для замены устаревших советских буксируемых орудий, стволы которых в значительной степени изношены за десять лет активной эксплуатации в боевых условиях.

Украинская САУ "Богдана", впервые представленная в 2018 году, является первым производимым на Украине орудием, разработанным под стандартный калибр армий стран НАТО 155 мм.