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ЦАМТО

Elbit Systems поставит Минобороны Израиля боеприпасы на сумму 340 млн. долл.

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Логотип компании Elbit Systems (Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения).

ЦАМТО, 2 августа. Израильская компания Elbit Systems Ltd. 1 августа объявила о подписании крупного контракта на поставку боеприпасов Министерству обороны Израиля.

Стоимость заказа составляет 340 млн. долл. Контракт будет выполняться в течение 10 лет. Elbit Systems создаст производственное предприятие для выполнения этого заказа.

Как заявил президент и главный исполнительный директор Elbit Systems Бецалель Махлис, компания продолжает расширять производственную инфраструктуру и возможности для поддержки заказчиков.

Б.Махлис поблагодарил Министерство обороны Израиля за оказанное доверие и заявил, что Elbit Systems продолжит разрабатывать, производить и поставлять заказчикам в Израиле и других странах мира высокотехнологичные решения и продукты, проверенные в боевых условиях.

Портфель предложений Elbit Systems включает различные типы авиационных, артиллерийских, минометных, танковых, барражирующих и реактивных боеприпасов.

В мае 2024 года Elbit Systems уже сообщала, что заключила несколько контрактов на общую сумму около 760 млн. долл., предусматривающих поставку боеприпасов Министерству обороны Израиля.

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Страны
Израиль
Компании
Elbit Systems
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